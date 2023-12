Meteo 28 dicembre: stabilità e clima molto mite! Svolta a San Silvestro?

Una debole perturbazione (la numero 7 del mese), in transito al di là delle Alpi, lambirà il nostro Paese nella giornata odierna (giovedì 28 dicembre) senza portare piogge di rilievo e in un contesto di tempo ancora nel complesso stabile e molto mite: le temperature infatti si mantengono diffusamente oltre le medie stagionali, con un’importante anomalia sulle Alpi.

Si profila un cambiamento nella giornata di domenica 31 dicembre (San Silvestro) per il probabile arrivo di un’altra perturbazione, in grado, stando ai dati attuali, di portare una breve fase di precipitazioni al Nord e nelle regioni del versante tirrenico, con delle nevicate sulle Alpi e temperature in contenuto calo al Nord, più vicine ai valori normali per la stagione, mentre al Centro-Sud il clima sarò ancora mite. Questa tendenza dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti, in quanto ancora affetta da una scarsa affidabilità.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 28 dicembre

Inizio di giornata con cielo poco nuvoloso sulle Alpi, ma con nuvole in graduale aumento tra pomeriggio e sera. Nuvoloso o coperto su pianure e coste del Nord, in Toscana, Umbria e Lazio, con deboli piogge in Liguria e Toscana. Qualche nebbia al mattino in Veneto.

Cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali adriatiche e in gran parte del Sud, con l’eccezione di una maggiore nuvolosità in Campania. Nubi sparse nelle Isole. Temperature massime in lieve calo al Nord e medio Adriatico. Venti deboli, meridionali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 29 dicembre

Nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Levante Ligure, Venezia Giulia e Alta Toscana. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud peninsulare, pressoché stazionarie nel resto d’Italia.