Meteo, 28 dicembre stabile e con temperature sopra la norma

Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto in Italia per l’insistente presenza sul Mediterraneo Occidentale dell’alta pressione, che continuerà a tenere lontane dalla nostra penisola le perturbazioni e le correnti di aria gelida: anche le temperature rimarranno quindi diffusamente oltre le medie stagionali, con valori insolitamente miti pure in montagna, dove lo zero termico si collocherà sopra i 3000 metri di quota. La mancanza di piogge e nevicate non significa però che splenderà ovunque il sole, e anzi le giornate in molte zone risulteranno in generale grigie, a causa dell’accumulo e stagnazione dell’umidità, con conseguente formazione di nebbie e nubi basse. Un primo parziale cambiamento della situazione meteo è atteso per giovedì 28 dicembre, con il passaggio di una debole perturbazione atlantica che porterà locali deboli piogge più che altro concentrate al Nordovest e Toscana. La tendenza per gli ultimi giorni dell’anno rimane invece incerta, ma è comunque probabile che la situazione rimanga sostanzialmente stabile e asciutta, con l’arrivo di una perturbazione, capace di portare maltempo diffuso, rimandato ai primi giorni del 2024.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 dicembre

Mercoledì 27 prevalenza di tempo bello su Alpi, Appennino centrale e Isole Maggiori. Nuvole altrove, ma con poche deboli piogge solo sulla Liguria. Venti per lo più di debole intensità; mari calmi o poco mossi. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque sempre in generale oltre la norma.

Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre

Giovedì 28 nuvolosità in aumento su gran parte del Centro-Nord. Qualche breve pioviggine su Lombardia, Venezia Giulia, Levante Ligure e Toscana. In generale soleggiato sul medio e basso Adriatico, sul settore ionico, cieli solo parzialmente nuvolosi in Sicilia e Sardegna. Temperature in lieve calo sul settore alpino, in prevalenza stazionarie e quindi sopra le medie altrove. Venti per lo più molto deboli meridionali.