Meteo 27 ottobre: stabilità fino a martedì 28! Poi maltempo intenso

Entro le prime ore di oggi (lunedì 27) le perturbazioni n.7 e n.8 abbandoneranno l’Italia, consentendo un generale miglioramento. All’inizio della settimana, infatti, osserveremo una breve parentesi di tempo più stabile, grazie ad un ponte mobile di alta pressione in temporanea espansione verso il Mediterraneo centrale. Inizialmente ai margini resterà la barriera alpina, coinvolta dal passaggio di una perturbazione a carattere di fronte freddo (n.9 del mese), in spostamento dall’Europa centrale verso i Balcani.

Nel resto del Paese il tempo risulterà generalmente asciutto probabilmente fino a martedì 28, mentre nella giornata di mercoledì 29 si osserveranno i primi segnali di un cambiamento sulle regioni settentrionali e occidentali dove potrebbero verificarsi alcune isolate precipitazioni.

Si tratta della parte più avanzata della perturbazione n.10 del mese, destinata ad attraversare tutto il Paese tra giovedì 30 e venerdì 31, Halloween. Ci attende, dunque, un finale di ottobre all’insegna del maltempo e delle piogge, in qualche caso anche intense e abbondanti. L’intensa corrente sciroccale che si attiverà al passaggio frontale, infatti, potrà accentuare localmente i fenomeni, oltre a favorire un rialzo sensibile delle temperature, con un’altra fase di caldo anomalo in vista per il Sud e le Isole.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 27 ottobre)

Tra la notte e l’alba ultime piogge al Sud peninsulare e sulla Sicilia tirrenica, ma con tendenza a rapido miglioramento. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato ovunque, salvo alcuni temporanei annuvolamenti su regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna. Faranno eccezione le Alpi, la Valle d’Aosta e l’Alto Adige dove il cielo molto nuvoloso darà luogo a precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600-1800 metri, a tratti anche moderate nei settori più settentrionali.

Temperature in calo al Centro-Sud e sulle Isole, più marcato al Sud e sulla Sicilia. Venti di Maestrale fino a burrascosi su Corsica, Sardegna, Tirreno centro-meridionale e Sicilia; da ovest nelle Alpi occidentali e sul Ligure meridionale. Molto mossi o agitati i mari di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 28 ottobre

Sull’insieme delle regioni italiane tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare alcuni annuvolamenti sparsi e irregolari su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna e la tendenza ad un aumento delle nubi basse sulla Liguria tra il pomeriggio e la sera.

Temperature senza grandi variazioni; clima diurno sempre mite per il periodo, con punte massime oltre 20 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti in attenuazione, ma ancora localmente forti di Maestrale su Sardegna, Sicilia e Tirreno meridionale. Mari: molto mossi quelli di ponente.