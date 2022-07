Meteo: 27 luglio ancora un po' instabile. Caldo intenso ma non estremo

Persiste ancora un po' di instabilità in alcune zone del Paese in questo 27 luglio. Il caldo rimane intenso ma non più estremo: le previsioni meteo

27 Luglio 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it 27 Luglio 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it