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Meteo 27 giugno: caldo opprimente con picchi di 40 gradi! Fino a 27 gradi di notte

Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 giugno, indicano un caldo ancora più intenso e opprimente, con notte tropicale praticamente ovunque.
Previsione27 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione27 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche oggi (sabato 27 giugno) l’alta pressione occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, mentre il caldo afoso risulterà sempre intenso, con possibili picchi di 40 gradi.

Il caldo risulterà opprimente anche nel corso delle ore notturne: la prossima sarà infatti una notte tropicale in quasi tutte le nostre città, con le minime che rimarranno in generale sopra i 20 gradi e in diverse località addirittura oltre i 25 gradi, facendo registrare valori non lontani dalle massime normalmente attese in questo periodo dell’anno.

L’alta pressione e il tempo soleggiato, accompagnati dall’intensa ondata di calore, insisteranno anche nei primi giorni della prossima settimana mentre con l’inizio di luglio (tra mercoledì 1 e venerdì 3), come confermano anche le ultime proiezioni, è possibile un aumento dell’instabilità e un generale calo termico, con temperature più vicine alla norma, grazie all’arrivo sulla nostra Penisola di correnti relativamente più fresche.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 27 giugno

Al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del Paese, sempre tanto sole altrove: improvvisi temporali su Alpi, Appennino Ligure, rilievi laziali, Appennino Calabro-Lucano e montagne della Sicilia. In serata ancora qualche rovescio sulle Alpi.

Caldo afoso sempre intenso: minime quasi ovunque oltre 20 gradi; massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi, con punte fino a 39-40 gradi, specie al Centro-Nord. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza.

Le previsioni meteo per domenica 28 giugno

Al mattino tempo bello in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi della Penisola e sulle zone interne delle Isole Maggiori, sempre soleggiato altrove: qualche improvviso temporale su Alpi, Appennino Settentrionale e montagne della Sicilia.

Temperature minime diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi; massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi dappertutto comprese 31 e 38 gradi, con punte di 39-40 gradi. Venti deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 27 Giugno ore 06:00

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