Meteo 27 gennaio, tregua dal maltempo e clima freddo

Alta pressione in rinforzo sull'Italia e tempo più soleggiato mercoledì 27 gennaio. Temperature in calo. Gli aggiornamenti meteo

Con la perturbazione numero 11 oramai in allontanamento, mercoledì 27 gennaio la giornata sarà soleggiata ma fredda in gran parte del Paese, con asciutte correnti più asciutte settentrionali che scorreranno lungo la Penisola. La situazione meteo è destinata a un nuovo cambiamento già da giovedì, quando si osserverà un graduale aumento della nuvolosità accompagnato da qualche pioggia, specie sul versante tirrenico della Penisola; in compenso l’afflusso di correnti più miti favorirà un generale rialzo delle temperature.



Un peggioramento più deciso è atteso per il fine settimana, quando è probabile l’arrivo di un’intensa perturbazione.

Previsioni meteo per mercoledì 27 gennaio

Mercoledì nuvole e deboli nevicate fino a quote molto basse sulle zone alpine di confine. Alternanza tra sole e nuvole al Sud: deboli piogge sulla Puglia, con qualche nevicata fino a quote collinari sull’entroterra; isolati scrosci di pioggia anche su Sicilia Occidentale e ovest della Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero calo al Nord, pressoché invariate altrove. Venti moderati dai quadranti occidentali al Sud.

Previsioni meteo per giovedì 28 gennaio

Giovedì bel tempo sul Medio Adriatico, Puglia e Calabria. Nuvole sul resto d’Italia: deboli nevicate sulle Alpi oltre 1000-1500 metri; isolati piovaschi su Toscana, Lazio e Campania. Temperature massime quasi dappertutto in crescita.