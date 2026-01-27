FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 27 gennaio: parziale tregua, mercoledì 28 maltempo a tratti...

Meteo 27 gennaio: parziale tregua, mercoledì 28 maltempo a tratti severo

Oggi (martedì 27) prima parte di giornata tranquilla, poi dalla sera prime avvisaglie dell'intensa perturbazione che agirà mercoledì 28.
Previsione27 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Si è aperta ieri una settimana in cui l’Italia resterà esposta al passaggio di numerose perturbazioni atlantiche. Continuerà infatti ad affluire aria oceanica temperata e molto umida, all’interno della quale si muoveranno sistemi perturbati carichi di piogge e nevicate. Sotto osservazione c’è soprattutto la perturbazione numero 11 del mese, attesa a partire dalla fine di oggi (martedì 27) e attiva nella giornata di mercoledì 28. Si tratterà di un sistema capace di portare piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche di vento burrascose sui mari, in particolare al Centro-Sud.

Subito dopo, nella giornata di giovedì, è attesa un’ulteriore perturbazione, la numero 12, che andrà a coinvolgere prevalentemente le regioni centro-meridionali. Dal punto di vista termico non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo quindi nella norma dal punto di vista climatico. Vista la marcata variabilità atmosferica che caratterizzerà le prossime giornate, vi consigliamo di restare costantemente aggiornati con noi per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 27 gennaio)

Giornata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi, poche piogge. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà poco nuvoloso su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est. La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Su questi settori le piogge saranno in diffusione entro la serata, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 400–600 metri.

I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine serata. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime, in calo al Nord, in aumento sulle Isole, senza grandi variazioni altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 gennaio

Giornata di maltempo diffuso, a tratti anche severo, su gran parte del Paese. Le precipitazioni interesseranno praticamente tutte le regioni, più intense al Nord e lungo le regioni tirreniche, con accumuli localmente fino a 100 millimetri. Possibili temporali su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. La neve cadrà sulle Alpi oltre gli 800 metri, con sconfinamenti locali intorno ai 500 metri e fino a 300 metri in Piemonte. Oltre i 1000 metri possibili accumuli fino a mezzo metro di neve.

Attenzione ai venti di burrasca, localmente tempestosi, soprattutto sui mari
del Centro-Sud: inizialmente dai quadranti meridionali, in successiva rotazione occidentale. Mari agitati o molto agitati, con mareggiate possibili lungo le coste esposte.

