Meteo, 27 febbraio con freddo, vento, pioggia e neve: ecco dove

La nuova settimana vedrà insistere un’area depressionaria sul Mediterraneo occidentale con il minimo inizialmente centrato a ovest della Sardegna in prossimità delle Baleari ma in successivo lento movimento verso est fino a raggiungere il settore tirrenico da mercoledì. In questo scenario meteo le regioni del Centro-Sud saranno interessate da frequenti precipitazioni, a tratti e localmente moderate, con neve in Appennino anche sotto i 1000 metri su quello centrale. Per il Nord Italia si prospetta, invece, una settimana all’insegna del tempo asciutto con il perdurare della siccità, a parte qualche residua nevicata in Piemonte e in Emilia e una probabile breve fase piovosa tra mercoledì e giovedì. Sarà anche un inizio di settimana freddo al Centro-Nord con temperature inferiori alle medie, anche se con tendenza a una leggera risalita col passare dei giorni. Le correnti di origine artica non raggiungeranno invece il meridione dove le temperature, dopo la fase mite dei giorni scorsi, si limiteranno a tornare su livelli più in linea con la norma.

Le previsioni meteo per lunedì 27 febbraio

Molte nubi in tutta Italia. Nel corso della giornata piogge sparse a carattere intermittente e locali rovesci su gran parte del Centro-Sud e delle due Isole maggiori, meno probabili nel nord della Toscana e con tendenza a un miglioramento dal pomeriggio in Sicilia e verso sera anche al Sud. Quota neve dai 400 ai 1000 metri sull’Appennino centrale. Al Nord residue precipitazioni sulle regioni nord-occidentali e in Emilia-Romagna, con neve a quote basse, fin sulla pianura in Piemonte. Temperature in ulteriore calo: massime sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna, vicine alla norma nelle altre regioni. Venti intensi da nord o nord-est su alto Adriatico, settore ligure e Toscana. Mari per lo più mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 28 febbraio

Schiarite anche ampie in giornata al Nord-Est. Molte nubi nel resto del Paese, con piogge e locali temporali fin dal mattino in Sardegna e Sicilia occidentale; qualche debole e isolata precipitazione anche nel settore del medio Adriatico. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento anche nel resto del Centro-Sud con piogge sparse localmente anche intense. Neve sull’Appennino centrale oltre i 700-1300 metri. Temperature massime in calo lieve calo in Sardegna, in leggero rialzo altrove, ma ancora piuttosto contenute al Nord. Venti ancora intensi settentrionali al Centro s sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli più occidentali.