Meteo, 27 febbraio con breve tregua poi tornano le piogge

Graduale miglioramento meteo sull’Italia, grazie all’allontanamento verso est della perturbazione n.7 di febbraio che lascerà le ultime precipitazioni - nelle prossime ore di questo giovedì - al Sud e in Sicilia, anche sotto forma di rovesci e temporali. Nel frattempo, la massa d’aria sopra il Mediterraneo e l’Italia cambierà poco, con oscillazioni non molto rilevanti e con la persistenza di un clima più autunnale/primaverile che invernale. Dopo una brevissima tregua, domani (venerdì) sentiremo gli effetti di un fronte freddo in transito sull’Europa centrale (perturbazione n.8 di febbraio): torneranno le nuvole in gran parte del Paese, accompagnate da locali precipitazioni fra Nord-Est, Liguria e Centro. Successivamente, nel fine settimana, si avvicinerà la perturbazione n.1 di marzo dal Mediterraneo occidentale, ma la cui traiettoria è ancora da definire nei dettagli. In questa situazione molto dinamica sentiremo le infiltrazioni di aria più fredda da Nord e da Est, con conseguente calo termico a partire dalle regioni settentrionali e centrali adriatiche. Seguirà il probabile rinforzo dell’alta pressione che riporterà generali condizioni di tempo stabile e temperature in rialzo, specie nella parte centrale della prossima settimana.

Previsioni meteo per giovedì 27 febbraio



Generale miglioramento del tempo con schiarite sempre più ampie al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Cielo ancora nuvoloso a tratti coperto sul resto del Paese, con piogge o rovesci e possibili temporali a carattere isolato e intermittente per lo più tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; fenomeni in progressivo esaurimento a fine giornata. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, Toscana e Sardegna, in calo sul medio Adriatico e al Sud. Giornata ventosa per Maestrale sulle Isole e lungo l’Adriatico. Molto mossi i mari meridionali e il Mare di Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì 28 febbraio

Nuovo aumento della nuvolosità su molte regioni, eccetto che sul settore alpino e sulla pianura Padana occidentale; ampie schiarite anche sulle Isole Maggiori. Qualche breve e isolata pioggia o rovescio possibile su Toscana e Levante ligure, verso il Nord-est, Toscana, Umbria e Marche. Quota neve intorno a 800-1000 metri su Prealpi venete e rilievi friulani, intorno a 1200 metri sull’Appennino Emiliano. Temperature massime in leggero calo al Nord-Est e in Toscana, in leggero rialzo al Centro-sud e Isole. Venti in prevalenza deboli. Mari poco mossi o localmente mossi.