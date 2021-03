Meteo: stop al freddo, ma il 26 marzo torna qualche pioggia

Questa fase con condizioni meteo invernali è ormai agli sgoccioli: nell’ultima parte della settimana sull’Europa meridionale la pressione atmosferica tenderà ad aumentare, garantendo una situazione più tranquilla e caratterizzata anche da afflussi di aria più temperata, che riporteranno le temperature su valori in linea con le medie stagionali se non addirittura leggermente al di sopra della norma. Si prospettano, quindi, condizioni meteo per lo più stabili, anche se non mancheranno le nuvole, in particolare fra venerdì e sabato quando si è atteso il transito di una debole perturbazione che avrà comunque effetti molto limitati e marginali in termini di precipitazioni.

Più nel dettaglio, nella giornata di venerdì 26 marzo, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e in Toscana, con la possibilità di locali e brevi piogge sulle Prealpi centrali e sull’Appennino settentrionale; temporaneo aumento della nuvolosità anche lungo l’Appennino centro-meridionale, anche qui con sporadiche piogge sui rilievi calabro-lucani.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento: le minime cresceranno soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, le massime sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali.

Sabato qualche pioggia residua potrebbe coinvolgere Nord-Est e Appennino settentrionale, mentre domenica 28 marzo il sole tornerà ad avere la meglio in gran parte del Paese.