Meteo 26 maggio: tempo bello quasi ovunque e clima primaverile

Dopo il maltempo che ha segnato la giornata di lunedì al Centro-Nord la settimana appare destinata a proseguire con condizioni meteo più tranquille: il bel tempo avrà la meglio quasi ovunque, con un po' di instabilità che risulterà limitata quasi sempre alle zone montuose.

Nonostante le giornate soleggiate al Sud si sta chiudendo la fase di caldo anomalo che ha segnato i giorni scorsi, e grazie all'afflusso di correnti più fresche le temperature si riportano in linea con le medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 maggio

Oggi tempo bello su gran parte d’Italia, nonostante qualche temporaneo annuvolamento sulle aree montuose del Nord-Est, sull'Appennino Settentrionale, su Abruzzo e Molise, in parte anche al Sud. Sulle Prealpi Venete non si possono escludere brevi rovesci pomeridiani.

Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e al Nord-Est; le massime non subiranno grosse variazioni e saranno in generale nella norma climatica, con valori per lo più tra 20 e 25 gradi. Soffieranno venti di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 27 maggio

Giovedì tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con qualche nuvola in più sulle zone montuose del Nord; durante il pomeriggio aumento dell’instabilità, specialmente su Alpi e Prealpi nord-orientali, dove si potrà assistere anche a rovesci e locali temporali, in sconfinamento verso le pianure in serata.

Le temperature saranno nella norma praticamente ovunque, per lo più comprese tra i 22 e i 26 gradi con punte anche superiori in Sicilia. Soffieranno venti moderati di Maestrale sul basso Adriatico e l'alto Ionio.