Meteo, 26 febbraio ancora molto mite ma arriverà aria più fresca

Prosegue il dominio dell'alta pressione: 26 febbraio soleggiato e con temperature primaverili. Nel weekend correnti più fresche. Gli aggiornamenti meteo

Ultima parte della settimana con l’alta pressione che, stabilmente posizionata sul nostro Paese, garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato; il rovescio della medaglia sarà costituito dalla presenza di qualche nebbia mattutina e, soprattutto, da un aumento delle sostanze inquinanti presenti nell’aria delle nostre città, specie quelle del Nord. A causa della perdurante presenza dell’alta pressione, inoltre, la colonna d’aria sul nostro Paese risulterà insolitamente calda: nel fine settimana ci attendono quindi temperature che, sebbene in calo a causa dell’arrivo di correnti più fresche provenienti da est, rimarranno comunque in generale al di sopra delle medie stagionali. La situazione meteo non cambierà in modo significativo neanche nei primi giorni di marzo, quando ci attendono ancora giornate in generale soleggiate, stabili e relativamente miti.

Previsioni meteo per venerdì 26 febbraio

Venerdì bel tempo in tutta l’Italia. In queste prime ore del giorno qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, fascia costiera tirrenica, Salento e Sardegna. Temperature massime diffusamente oltre le medie stagionali, tipiche di primavera, con punte anche di 21-22 gradi. Venti deboli o molto deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per sabato 27 febbraio

Sabato tempo nel complesso bello, nonostante un po’ di nuvolosità a tratti presente su regioni settentrionali, Toscana, Marche, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. Al mattino nebbie a banchi, in rapido dissolvimento, su Pianura Padana, Alto Adriatico, zone interne del Centro, Campania, Puglia e Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve calo ma comunque ancora diffusamente oltre le medie stagionali. Venti in rinforzo da nord o nordest a fine giornata in Liguria, Adriatico e Alto Ionio.