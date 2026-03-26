Meteo, 26-27 marzo con forti venti, neve e brusco calo termico

Con l’arrivo sul Nord Italia dell’intenso fronte freddo di origine nord atlantica (perturbazione nr. 9 di marzo) che attraverserà tutto il nostro Paese tra oggi (giovedì) e domani (venerdì), sospinto dalle correnti nordoccidentali che hanno preso il posto dell’alta pressione, si apre una fase di tempo invernale. Il maltempo, dopo aver interessato brevemente le regioni settentrionali, tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti molto intensi e freddi, con raffiche fino a tempestose, daranno origine a un brusco calo termico e un conseguente abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l’Appennino. Nel frattempo, sui nostri mari prenderà forma un vortice ciclonico, centrato sull’Adriatico, che rimarrà attivo anche nella giornata di sabato causando ancora qualche precipitazione sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Domenica il vortice instabile dovrebbe allontanarsi verso i Balcani concedendo un generale miglioramento accompagnato da un probabile rialzo termico.

Previsioni meteo per giovedì 26 marzo

Tempo soleggiato al Nord-Ovest e, inizialmente, anche nel versante ionico. Prevalenza di nuvole altrove, con piogge al mattino nelle Venezie e neve da 500/600 metri sulle Alpi orientali; piogge e rovesci in Emilia Romagna, regioni centrali, Campania e Calabria tirrenica, nevosi sui rilievi appenninici tra 500 e 800 metri. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentrano al Centro-Sud, esclusa la Toscana, e raggiungono la Sardegna. Di sera ancora maltempo sulle regioni centrali adriatiche, in Appennino, in Calabria e Isole; possibili temporali in Abruzzo e basso Tirreno. Ulteriore calo della quota della neve fino a 300/400 metri al Centro, tra 600 e 1000 al Sud e Isole. Temperature massime in sensibile calo, tranne in Puglia e Sicilia, con valori ben al di sotto della media. Venti molto intensi: Foehn su Alpi e pianura Padana, Maestrale su Isole e Tirreno, occidentali all’estremo Sud, Tramontana altrove. Raffiche fino a 80-100 km/h. Mari molto mossi o agitati; i settori più critici: il medio alto Adriatico e la Sardegna, con rischio di mareggiate sull’isola.

Previsioni meteo per venerdì 27 marzo

Altra giornata con forti venti di Tramontana e Maestrale in tutto il Paese; il maltempo prosegue nelle regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud e Sicilia, con precipitazioni anche in forma di rovesci e temporali a tratti intensi; neve intorno a 800/1000 metri in Calabria e Isole, a quote di collina nel resto dei rilievi. Rasserena al Nord-Ovest, un po’ più di nubi al Nord-Est, in Emilia e Toscana. Temperature minime in calo ovunque, con il rischio di gelate tardive; massime in decisa diminuzione al Sud e in Sicilia.