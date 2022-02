Meteo 25 febbraio: in arrivo piogge, neve e forti venti

Ultime ore di stabilità atmosferica sull’Italia: la fine di febbraio e dell’inverno meteorologico saranno presto segnate da un’ondata di maltempo di stampo pienamente invernale che, nel fine settimana, investirà direttamente il Centro-Sud e, in una breve fase iniziale, anche le regioni di Nord-Est, portando piogge, neve e forti venti. Responsabile sarà la perturbazione n.7 del mese, in discesa dall’Atlantico settentrionale e accompagnata da una massa d’aria di origine artica.

L’aria fredda si riverserà sui mari attorno alla Penisola nella notte tra venerdì e sabato, dando vita ad una circolazione ciclonica, in scivolamento nelle successive 24 ore dalle regioni centrali verso quelle meridionali. Attese piogge, rovesci, temporali, venti fino di burrasca, mari fino ad agitati e la neve in Appennino, abbondante e fino a quote molto basse su quello centrale. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature, più sensibile sulle regioni centro-meridionali dove si porteranno ben al di sotto della norma. Al Nord-Ovest la siccità proseguirà a oltranza.

Per l’inizio della prossima settimana si profila un miglioramento, ma seguiterà ad affluire dai Balcani aria fredda, che manterrà il clima invernale soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 25 febbraio

Sulla maggior parte delle regioni tempo inizialmente soleggiato, fatta eccezione per Liguria di Levante e Toscana dove il cielo sarà nuvoloso sin dal mattino. Nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Est e su quelle centrali: dal pomeriggio qualche pioggia su Levante Ligure, Appennino settentrionale, Toscana centro-settentrionale, nord delle Marche e Friuli Venezia Giulia. In serata i fenomeni si concentreranno su basso Veneto, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria; prime isolate piogge anche nel Lazio. Nevicate sulle zone appenniniche, con la quota in brusco calo nella notte sotto i 1000 m.

Temperature massime in leggera flessione al Nord-Est e regioni centrali; altrove stazionarie o in lieve aumento, fino a 18-20 gradi al Sud e sulle Isole.

Venti: Maestrale in rinforzo sulla Sardegna; dal pomeriggio locali episodi di Föhn al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per sabato 26 febbraio

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo gli ultimi fiocchi di neve a inizio giornata in Romagna fin verso 300-400 m. Dal pomeriggio rasserena anche su Toscana e Sardegna. Per il resto cielo da nuvoloso a coperto, con le ultime schiarite in mattinata all’estremo Sud. Precipitazioni diffuse su regioni centrali e Campania, in estensione al resto del Meridione e al nord della Sicilia nella seconda parte del giorno. Fenomeni localmente intensi, sotto forma di rovesci o isolati temporali. Neve in Appennino, a tratti abbondante sulla dorsale adriatica (e sotto forma di tormenta): fin verso 400-700 metri su quella centrale (anche meno nell’entroterra tra basse Marche e Abruzzo), oltre 800-1300 m su quello campano-lucano, in ulteriore calo la sera.

Temperature in diminuzione, particolarmente sensibile al Centro.

Venti in marcato rinforzo: fino a burrascosi di Bora e Grecale sulle regioni centrali; tesi di Tramontana o Maestrale sulle Isole. Mari fino a molto mossi o agitati.