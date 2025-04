Meteo 25 aprile, lunga fase instabile: le previsioni

La quinta perturbazione del mese transitata in queste festività pasquali si allontana dall’Italia lasciando però alle sue spalle un’atmosfera instabile. Per i prossimi giorni si conferma infatti la probabile assenza di una struttura di alta pressione efficace e l’insistenza di condizioni di variabilità sia in termini di nubi e fasi instabili, caratterizzate dallo sviluppo di rovesci o temporali, che di temperature altalenanti che continueranno a oscillare su valori miti, intorno alla norma o leggermente sopra le medie. In particolare tra la fine di mercoledì e venerdì è atteso il transito di un nuovo vortice instabile in discesa dal Nord Atlantico (perturbazione n. 6) e con effetti soprattutto al Nord e nel settore peninsulare del Centro-Sud. Sabato la situazione potrebbe divenire temporaneamente più stabile e soleggiata con le ultime piogge in esaurimento sul Sud peninsulare. Già domenica si potrebbe però affacciare un’altra circolazione di bassa pressione.

Previsioni meteo per oggi, martedì 22 aprile



Al mattino molte le aree soleggiate con qualche addensamento in più nelle Alpi orientali, sulla Sicilia tirrenica e nel nordovest della Sardegna. Nella seconda parte del giorno nubi in aumento al Nordest, nelle Alpi occidentali e nelle zone interne e montuose in genere del Centro-Sud. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali lungo l’Appennino centro-settentrionale, in Umbria e nell’interno della Toscana e del Lazio; sporadici rovesci su Alpi orientali, Alpi Marittime e monti della Sicilia. Temperature per lo più in rialzo al Centro-Nord e nelle Isole e sempre su valori miti. Venti da ovest-nordovest fino a moderati su Tirreno, Isole e basso Adriatico.



Previsioni meteo per mercoledì 23 aprile

Inizio di giornata con schiarite anche ampie al Nordovest, nel settore ligure, in Sardegna e nel sud della Sicilia, cielo più nuvoloso altrove ma quasi senza piogge. Dal tardo mattino si accentua instabilità con nuvole in aumento associate a possibili rovesci o temporali su Alpi, Nordest, Emilia Romagna, zone interne peninsulari e sudest della Sicilia. La sera rovesci o temporali anche su alto Piemonte e pianura lombarda, si esauriscono invece i fenomeni al Centrosud. Temperature per lo più in leggero calo ma ancora miti con molte punte fino ai 20-23 gradi. Venti fino a moderati su mari di ponente e Isole, in ulteriore intensificazione in serata.