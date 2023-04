Meteo, 25 aprile a rischio temporali: ecco dove

In serata si allontanerà la perturbazione (numero 6 di aprile) che sta portando portando sul nostro Paese tanta instabilità, intensificazione del vento e generale calo delle temperature. Già martedì 25 aprile un’altra perturbazione, la numero 7 del mese, scivolando sull’Adriatico lambirà però il versante orientale della nostra Penisola e favorirà di nuovo condizioni meteo di marcata instabilità al Nordest e nelle regioni adriatiche, con numerosi improvvisi rovesci e temporali, mentre le temperature andranno incontro a un ulteriore leggero calo soprattutto al Nord. Da mercoledì invece la situazione andrà rapidamente migliorando grazie all’avanzata dell’alta pressione che poi, nella seconda parte della settimana, garantirà in tutta Italia prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature in crescita e al di sopra della norma.

Previsioni meteo per martedì 25 aprile

Martedì tempo in prevalenza soleggiato al Nordovest e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati acquazzoni e temporali su Venezie, Emilia, interno della Toscana, regioni adriatiche, Bassa Campania e Calabria Tirrenica. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, con poche variazioni nel resto del Paese. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico.

Previsioni meteo per mercoledì 26 aprile

Mercoledì alternanza tra sole e nuvole su Alpi e Calabria, comunque in generale senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in crescita al Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in leggero calo all’estremo Sud.