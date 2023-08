Meteo, 25 agosto molto caldo poi brusco calo termico e forti temporali

Caldo eccezionale fino a venerdì 25 agosto a causa dell’Anticiclone Africano con temperature estremamente elevate anche in montagna. Sabato l’anticiclone comincerà a indebolirsi al Nord, in particolare al Nord-Ovest dove sarà evidente un primo incremento dell’instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi non solo sulle Alpi, ma anche su parte delle pianure. Questo causerà una prima flessione delle temperature in quest’area dove i temporali proseguiranno anche nelle ore serali e notturne. Domenica il fronte temporalesco (perturbazione n.4) guadagnerà terreno raggiungendo anche le Alpi orientali e la Liguria; il calo termico sarà più deciso al Nord, soprattutto al Nord-Ovest dove localmente si scenderà sotto i 25 gradi. Lunedì, la perturbazione dovrebbe andare a interessare anche il Centro, la Campania e la Sardegna, oltre al Nord, causando piogge intense, forti temporali e un sensibile calo delle temperature, mentre nel resto del Sud e in Sicilia si farà sentire ancora il caldo intenso. Infine, martedì l’aria più fresca che accompagna la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali favorendo un definitivo ridimensionamento delle temperature anche in queste regioni: terminerà, così, la terza ondata di calore dell’estate lasciando spazio a un tempo a tratti più instabile, ma con un clima sicuramente più gradevole.

Le previsioni meteo per venerdì 25 agosto

Altra giornata di sole e caldo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Fra tarda mattina e pomeriggio consueto sviluppo di nuvole a ridosso dei rilievi, in particolare sulle Alpi, sull’Appennino Calabro e sui monti della Sicilia dove saranno possibili isolati e brevi temporali di calore. Fra alta Lombardia, alto Piemonte e Val d’Aosta possibile persistenza di qualche rovescio anche in serata. Ancora caldo afoso intenso anche nelle ore notturne, con minime sopra i 22 gradi; temperature massime sempre ben al di sopra della norma, in generale comprese fra 32 e 38 gradi, ma con picchi intorno ai 40 gradi nella bassa Valpadana, nelle zone interne del Centro e della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto

Sabato situazione immutata per l’alto Adriatico, l’Emilia-Romagna e tutto il Centrosud dove rimarranno assoluti protagonisti il tempo prevalentemente soleggiato e il caldo intenso con temperature elevate anche di notte e massime sempre comprese tra 32 e punte a toccare i 40 gradi in Emilia, nelle zone interne del Centro e della Sardegna. Primi segnali di cambiamento invece nel settore alpino e al Nordovest con l’arrivo nel corso della giornata, per lo più dal pomeriggio, di rovesci o temporali sparsi; in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest e nord della Lombardia saranno possibili episodi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Il caldo in queste zone, seppure in lieve attenuazione, si farà ancora sentire per parte della giornata ma con bruschi cali delle temperature in coincidenza dell’attività temporalesca.