Meteo, 25-26 novembre con perturbazione in vista e rialzo termico

L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato soprattutto sulle regioni meridionali, mentre tenderà a indebolirsi sul suo bordo settentrionale favorendo afflussi di aria mite e umida con conseguente formazione di strati nuvolosi al Nord e sulle regioni tirreniche, senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Queste correnti meridionali anticiperanno l’arrivo di una debole perturbazione atlantica (la n. 7 di novembre) che, tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, transiterà sulle regioni settentrionali spostandosi poi verso il Centro-Sud fra mercoledì e giovedì. Durante questa fase saranno favoriti i rialzi termici con temperature che saliranno anche sopra la media e senza il rischio di gelate notturne alle basse quote. L’evoluzione successiva resta al momento incerta e legata alla traiettoria, non ancora ben definita, di un vortice di bassa pressione ricolmo di aria fredda che dovrebbe scendere dal Mare del Nord verso i Balcani da dove potrebbe influenzare le condizioni del tempo anche sull’Italia.

Previsioni meteo per lunedì 25 novembre



Tempo soleggiato su Alpi orientali, regioni del medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale, Sardegna e, inizialmente, anche sulle Alpi occidentali e vicina pianura piemontese. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con qualche locale pioggia in Liguria e, dal pomeriggio, anche nel medio-basso Lazio e nella zona del lago Maggiore. A fine giornata tendenza a un peggioramento al Nord-Ovest e sulla Campania. Temperature per lo più in rialzo. Venti moderati meridionali su Canale di Sicilia, Tirreno centro-occidentale, Ligure orientale e intorno alla Sardegna con mari mossi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Previsioni meteo per martedì 26 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con precipitazioni sparse a partire da Alpi, Nord-Ovest ed Emilia, in estensione in giornata anche al settore dell’alto Adriatico, ma in rapido miglioramento già al mattino sulle Alpi occidentali e vicina pianura. Quota neve dai 1600 ai 1900 metri sull’arco alpino. Nubi anche lungo il versante tirrenico, nelle zone interne della penisola e sulle Marche, con qualche pioggia in alta Toscana, basso Lazio e nord della Campania. Tempo più soleggiato nel resto del Paese. Temperature in aumento, specie le minime; valori sopra la media in molte zone del Centro-Sud. Venti ancora meridionali a tratti moderati sui mari.