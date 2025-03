Meteo, 25-26 marzo tra sole e piogge: prosegue la fase instabile

Ultimi giorni di marzo nel segno della variabilità meteorologica sull’Italia, a causa di una circolazione di bassa pressione che resterà attiva sul bacino del Mediterraneo e che rinnoverà, a più riprese condizioni di instabilità atmosferica. Il centro di questa depressione, attualmente sui mari ad ovest della Penisola, si porterà verso quelli del Sud Italia dove, tra mercoledì e giovedì assisteremo ad un ulteriore peggioramento. La perturbazione ad essa associata (la n.13), ora tra lo Ionio e la Grecia, risalirà verso nord, investendo più direttamente le regioni meridionali e le centrali adriatiche, con una fase di precipitazioni localmente anche intense. Andrà meglio al Nord, grazie ad una maggiore protezione offerta da un cuneo di alta pressione in temporanea espansione verso la regione alpina. L’evoluzione successiva resta molto incerta ma, come detto, improntata ancora al tempo variabile/instabile, con occasione per altri episodi piovosi fino a fine mese. Nonostante lo scenario appena descritto, nei prossimi giorni le temperature si aggireranno attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra, con un clima dunque tipicamente primaverile.

Previsioni meteo per martedì 25 marzo



Martedì prevalenza di tempo bello all’estremo Nordovest. Nel resto d’Italia condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. In mattinata precipitazioni residue sull’Emilia, in intensificazione sulla Sicilia orientale e in estensione verso la Calabria. Nel corso della giornata rovesci e temporali isolati in sviluppo su regioni di Nordest, Toscana, Umbria, dorsale appenninica, zone interne della Puglia, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali al di sopra di 1800 metri. Temperature massime in aumento al Nordovest, in calo in gran parte del Centro-Sud e Isole. Scirocco in attenuazione tra basso Adriatico, Puglia e mar Ionio.

Previsioni meteo per mercoledì 26 marzo

Mercoledì nella notte e al mattino precipitazioni in estensione un po’ a tutto il Sud e alla Sicilia e in intensificazione, con possibili rovesci o temporali. Nel corso della giornata i fenomeni raggiungeranno Abruzzo, Molise e basso Lazio, nel contempo aumenterà l’instabilità sulla Sardegna. Tempo migliore nel resto del Paese, a tratti anche soleggiato. Annuvolamenti più probabili a ridosso dell’Appennino settentrionale e in Emilia dove non si escludono occasionali brevi piovaschi pomeridiani. Temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Isole, con poche variazioni altrove. Venti: moderati settentrionali sui mari di ponente e sul medio-alto Adriatico.