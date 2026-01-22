Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza

Tra domenica e l’inizio della settimana assisteremo nuovamente alla formazione di una circolazione di bassa pressione nei pressi della penisola italiana. In Italia ci aspettiamo quindi delle giornate ventose, specialmente al Sud, e a tratti tempo perturbato. I venti meridionali domenica provocheranno un temporaneo rialzo delle temperature al Sud. Nel resto del Paese le temperature oscilleranno attorno alla norma.

Tendenza meteo: da domenica nuove fasi di maltempo sull'Italia

Domenica 25 cielo nuvoloso su buona parte del Paese, con schiarite sul Nordovest nella seconda parte della giornata. Piogge diffuse sul Friuli Venezia-Giulia con neve sulle Alpi orientali sopra 1000-1200 m. Al mattino deboli precipitazioni residue in Liguria, sul nord del Piemonte e della Lombardia, nevose sopra 700- 1000 m. Rovesci in Campania, piogge e rovesci sparse in Sicilia, piogge diffuse su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale. Nel pomeriggio rovesci e possibili temporali sul nordovest della Sardegna, piogge e rovesci al Sud, in particolare lungo il basso versante tirrenico e nel nord della Puglia; la sera rovesci nel Lazio, con neve sopra 900-1000 m, in Campania, sulla Sicilia occidentale e sul nordovest della Sardegna.

Venti: da tesi a forti di Scirocco sul mare Ionio e sulla Puglia meridionale, da moderati a tesi occidentali sulla Sicilia. Temperature in calo al Centro e sulla Sardegna, in rialzo al Sud.

Lunedì 26 tempo in miglioramento al Nord; rovesci sparsi e possibili temporali sulle fasce tirreniche dell’Italia Centrale e meridionale, in Sardegna, specie settore ovest, sulla Sicilia occidentale. Attenuazione dei fenomeni alla fine del giorno. Limite delle nevicate sopra 900-1200 m.

Venti da moderati a tesi di maestrale sulla Sardegna e nel canale di Sicilia. Temperature in calo al Sud, in Sardegna e sul Nordest.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti martedì il tempo migliorerà al Centro Sud, possibile peggioramento a Nordovest alla fine del giorno.