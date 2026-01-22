FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza

Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza

Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Tendenza22 Gennaio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it
Tendenza22 Gennaio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it

Tra domenica e l’inizio della settimana assisteremo nuovamente alla formazione di una circolazione di bassa pressione nei pressi della penisola italiana. In Italia ci aspettiamo quindi delle giornate ventose, specialmente al Sud, e a tratti tempo perturbato. I venti meridionali domenica provocheranno un temporaneo rialzo delle temperature al Sud. Nel resto del Paese le temperature oscilleranno attorno alla norma.

Tendenza meteo: da domenica nuove fasi di maltempo sull'Italia

Domenica 25 cielo nuvoloso su buona parte del Paese, con schiarite sul Nordovest nella seconda parte della giornata. Piogge diffuse sul Friuli Venezia-Giulia con neve sulle Alpi orientali sopra 1000-1200 m. Al mattino deboli precipitazioni residue in Liguria, sul nord del Piemonte e della Lombardia, nevose sopra 700- 1000 m. Rovesci in Campania, piogge e rovesci sparse in Sicilia, piogge diffuse su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale. Nel pomeriggio rovesci e possibili temporali sul nordovest della Sardegna, piogge e rovesci al Sud, in particolare lungo il basso versante tirrenico e nel nord della Puglia; la sera rovesci nel Lazio, con neve sopra 900-1000 m, in Campania, sulla Sicilia occidentale e sul nordovest della Sardegna.
Venti: da tesi a forti di Scirocco sul mare Ionio e sulla Puglia meridionale, da moderati a tesi occidentali sulla Sicilia. Temperature in calo al Centro e sulla Sardegna, in rialzo al Sud.

Lunedì 26 tempo in miglioramento al Nord; rovesci sparsi e possibili temporali sulle fasce tirreniche dell’Italia Centrale e meridionale, in Sardegna, specie settore ovest, sulla Sicilia occidentale. Attenuazione dei fenomeni alla fine del giorno. Limite delle nevicate sopra 900-1200 m.
Venti da moderati a tesi di maestrale sulla Sardegna e nel canale di Sicilia. Temperature in calo al Sud, in Sardegna e sul Nordest.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti martedì il tempo migliorerà al Centro Sud, possibile peggioramento a Nordovest alla fine del giorno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
    Tendenza21 Gennaio 2026

    Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza

    La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
  • Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
    Tendenza20 Gennaio 2026

    Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?

    Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
  • Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
    Tendenza19 Gennaio 2026

    Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!

    Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
  • Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
    Tendenza18 Gennaio 2026

    Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua

    Vortice ciclonico ancora attivo mercoledì 21 gennaio al Sud. Giovedì breve tregua ma si avvicinerà una nuova fase di maltempo. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Tendenza19 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Gennaio ore 16:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154