Meteo, 24 novembre con nubi in aumento: le previsioni

L‘alta pressione è tornata protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia e ha favorito un deciso miglioramento del tempo, attenuando l’intesa ventilazione dei giorni scorsi, riportando il sole un po’ ovunque e un rialzo delle temperature. Tuttavia tra domenica e lunedì assisteremo ad un aumento della nuvolosità su parte del Nord e sulle regioni del versante tirrenico per l’attivazione sui mari ad ovest della nostra Penisola di umide ma miti correnti meridionali; la nuvolosità, anche compatta, non produrrà precipitazioni di rilievo, al più brevi e sporadiche deboli piogge o pioviggini. Martedì una debole perturbazione (la n. 7 di novembre) raggiungerà il Nord Italia portando deboli precipitazioni. Tra mercoledì e giovedì tenderà a scivolare lentamente verso il Centro-Sud, anche in questo caso portando poche e deboli piogge. In tutta questa fase l’aria che affluirà sul nostro paese sarà relativamente mite. L’evoluzione successiva resta al momento incerta e necessita di ulteriori aggiornamenti.

Previsioni meteo per domenica 24 novembre



Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, in Piemonte, nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole, a parte un po’ più di nubi sull’alta Toscana; da nuvoloso a coperto nel resto del Nord, con qualche pioggia o pioviggine in Liguria. Temperature minime in rialzo al Nord e al Centro ma con ancora locali deboli gelate; in ulteriore lieve calo al Sud e Isole; insistono ancora deboli gelate. Temperature massime in lieve aumento, tranne nelle aree più nuvolose del Nord. Venti fino a moderati di Scirocco su Mar Ligure, Tirreno, mari intorno alla Sardegna, Canale di Sicilia e di Grecale sullo Ionio meridionale, con i rispettivi mari mossi. Venti deboli e mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per lunedì 25 novembre

Giornata nel complesso soleggiata su Alpi, Emilia Romagna centro-orientale, basso Veneto, regioni adriatiche del Centro-Sud, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nubi sparse nelle altre regioni, anche compatte e dense, con qualche locale pioggia il Liguria e Lazio. Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi del primo mattino che massimi del pomeriggio; valori per lo più intorno alle medie stagionali. Venti moderati meridionali su Canale di Sicilia, mar Tirreno (eccetto nel settore di sudest), mari intorno alla Sardegna e mar Ligure orientale con mari mossi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.