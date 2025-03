Meteo, 24 marzo con piogge in molte regioni e vento forte: le previsioni

L’ultima settimana di marzo si preannuncia molto dinamica e variabile, con altre fasi piovose e in un contesto climatico tutto sommato mite. Le perturbazioni atlantiche sono tornate a susseguirsi nel bacino del Mediterraneo, destinato nei prossimi giorni a rimanere la sede di una circolazione di bassa pressione che alimenterà condizioni di instabilità atmosferica sull’Italia. Nella serata di domenica è arrivata la perturbazione numero 12 di marzo, destinata ad attraversare molto rapidamente il Paese entro la serata di oggi, lunedì 24. Fino a mercoledì un po’ tutte le regioni potranno essere coinvolte da episodi di tempo instabile, al Nord come al Sud.

A seguire, con l’isolamento dell’area depressionaria sopra il Sud Italia, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi al Meridione. Al Centro-Nord, per contro, la rimonta da ovest dell’alta pressione favorirà un netto miglioramento e l’avvio di una fase meteorologica più stabile. La ventilazione, nel frattempo, si disporrà dai quadranti settentrionali, con ingresso di aria più fresca, la cessazione dello Scirocco e un ritorno ovunque verso valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per lunedì 24 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso ma con spazio per alcune schiarite, più ampie durante il pomeriggio, sulla valle padana, lungo le coste dell’alto Adriatico, su quelle centrali tirreniche e in Calabria. Precipitazioni sparse e intermittenti, più probabili attorno alle zone montuose del Centro-Nord, nelle zone interne tra Toscana, Umbria e Marche, al Sud e sulla Sardegna. Possibili locali temporali.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove; punte di 25 °C e oltre all’estremo Sud e in Sicilia. Venti di Scirocco fino a burrascosi su Adriatico meridionale, Puglia e mar Ionio, con mari agitati.

Le previsioni meteo per martedì 25 marzo

Condizioni di spiccata variabilità meteo, con nuvole alternate a schiarite sulla maggior parte delle regioni. Le zone soleggiate saranno più ampie e durature su regioni di Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Lazio, settori più occidentali di Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, al Sud e nei settori orientali delle Isole.

Temperature massime in calo all’estremo Sud dove si attenua il caldo anomalo, pressoché invariate altrove. Venti da moderati a forti di Scirocco tra Adriatico meridionale, Puglia e mar Ionio, con mari molto mossi.