Meteo 24 maggio, perturbazione in avvicinamento. Ecco dove arriva la pioggia

Le condizioni meteo resteranno piuttosto instabili sull'Italia, con effetti più evidenti nelle zone montuose durante le ore più calde del giorno, ma con locale coinvolgimento delle coste tirreniche.

In aggiunta, fra la giornata di oggi e quella di domani, l’instabilità atmosferica verrà incrementata dal passaggio di un veloce impulso perturbato, che muovendosi in moto retrogrado (da est verso ovest) farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali, dove i temporali saranno probabili anche in pianura con conseguente ridimensionamento delle temperature.

Successivamente, nel fine settimana, l’instabilità diverrà meno diffusa, con una prevalenza di tempo soleggiato ed eventuali temporali, brevi e a carattere isolato, possibili più che altro sui rilievi del Nord, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne delle Isole, in un contesto caratterizzato da temperature intorno alla media.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 maggio

Al mattino possibili isolati rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, alta pianura lombardo-veneta e Friuli, ampie schiarite altrove. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci e temporali in molte zone del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e liguri; brevi e isolati temporali pomeridiani possibili nelle zone interne e montuose del Centro-Sud e della Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud. Venti deboli, salvo rinforzi da est nei canali delle isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 25 maggio

Domani al mattino cielo nuvoloso al Nord, con piogge e locali temporali su Alpi, Piemonte, alta pianura lombardo-veneta e in Emilia; annuvolamenti sparsi lungo l’Appennino e sulle Isole; soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali al Nord-Ovest, in Sardegna, nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche; qualche sporadico rovescio anche sulle Alpi orientali. Ampie schiarite lungo il settore adriatico e ionico. Alla sera tendenza a una generale attenuazione delle precipitazioni. Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Ovest e leggermente anche al Centro e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso con mare mosso nel Canale di Sicilia.