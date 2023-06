Meteo 24 giugno: pioggia e temporali in diverse zone, si attenua il caldo. Le previsioni

L’Anticiclone africano che ha dominato sull’Italia nei giorni scorsi si è indebolito, ritirandosi verso sud, mentre una perturbazione si fa strada sul nostro territorio portando piogge e temporali in diverse regioni: oggi nel mirino ci saranno soprattutto quelle del Centro-Sud peninsulare.

Tra i suoi effetti anche un calo delle temperature, con un caldo che quindi si fa meno intenso anche se i valori si manterranno in generale superiori alla norma.

L’espansione da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre, attesa a partire da domani, darà poi il via a una nuova fase meteo più stabile e soleggiata, con un caldo tipicamente estivo ma senza eccessi e senza l’afa intensa che ha soffocato diverse regioni nei giorni scorsi.

Le previsioni meteo per sabato 24 giugno

Condizioni di instabilità, con nuvole, rovesci e temporali, al mattino nelle regioni centrali adriatiche, nel pomeriggio sull’Appennino centrale e tra Abruzzo, Molise, basso Lazio e tra Puglia, Basilicata e Campania. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature in generale diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico, con valori in alcuni casi ancora superiori alla norma per il periodo. Ultimi picchi di 34-35 gradi tra Calabria e Sicilia. Venti moderati settentrionali sui mari e sulle regioni del Centro-Sud, di Tramontana, Bora e Maestrale. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mosso il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 25 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più all’estremo Sud, in particolare nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo, se non qualche pioggia in mattinata e una residua instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali tra Basilicata e Calabria.

Temperature: in ulteriore calo nei valori minimi, soprattutto al Sud; massime in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali, con valori in generale non oltre i 30-31 gradi. Venti settentrionali, da deboli a moderati sulle regioni del Centro-Sud. Mari da poco mossi a mossi.