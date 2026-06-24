FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 24 giugno: caldo afoso e intenso! Clima rovente anche in mo...

Meteo 24 giugno: caldo afoso e intenso! Clima rovente anche in montagna

L'ondata di calore insiste sull'Italia, probabilmente anche per tutta la prossima settimana, intensificandosi ulteriormente nel fine settimana.
Previsione24 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione24 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche nei prossimi giorni il bollente Anticiclone Nord-Africano occuperà una grossa fetta del nostro continente, portando un caldo eccezionale soprattutto in Francia, dove sono attesi picchi fino a 42-43 gradi.

Le condizioni meteo saranno fortemente influenzate dall’alta pressione anche in Italia: nonostante nei prossimi giorni siano attesi una parziale attenuazione del caldo e una maggior instabilità al Nord, le giornate saranno comunque nel complesso soleggiate e caratterizzate da temperature al di sopra delle medie stagionali, anche nelle ore notturne, quando numerose località dovranno sopportare delle vere e proprie notti tropicali.

Il caldo afoso tornerà ad aumentare nel fine settimana e insisterà, molto probabilmente, anche per tutta la prossima settimana, dando vita a un’ondata di calore dalle caratteristiche eccezionali soprattutto per la sua
persistenza; il caldo anomalo inoltre si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico si collocherà attorno ai 4500 metri.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 giugno

Al mattino prevalenza di bel tempo. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole in gran parte del Paese, con improvvisi acquazzoni e temporali, comunque a carattere isolato, su Alpi, settore occidentale della Pianura Padana, Liguria, Emilia Occidentale, zone appenniniche, montagne della Sicilia e rilievi della Sardegna. Caldo ancora intenso, nonostante una leggera flessione delle temperature massime al Nord-Ovest. Venti deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Al mattino un po’ di nuvolosità innocua al Nordest; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone interne del Paese, con isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle Isole Maggiori. Ancora caldo afoso intenso, con temperature quasi invariate e sempre al di sopra della norma. Venti di debole intensità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 24 giugno con clima caldissimo e improvvisi temporali
    Previsione23 Giugno 2026

    Meteo: 24 giugno con clima caldissimo e improvvisi temporali

    Mercoledì 24 giugno sarà un'altra giornata caldissima, preceduta da notti tropicali. Molta instabilità pomeridiana, in ogni caso localizzata.
  • Meteo: oggi (23 giugno) caldo afoso e forti temporali di calore
    Previsione23 Giugno 2026

    Meteo: oggi (23 giugno) caldo afoso e forti temporali di calore

    Le previsioni meteo per oggi, 23 giugno, indicano caldo afoso e intenso ma anche forti temporali di calore sui rilievi e localmente in pianura.
  • Meteo 23 giugno: caldo intenso al Centro-Nord! Temporali pomeridiani
    Previsione23 Giugno 2026

    Meteo 23 giugno: caldo intenso al Centro-Nord! Temporali pomeridiani

    Oggi, 23 giugno, il caldo è sempre molto intenso al Centro-Nord dove insistono le notti tropicali. Temporali di calore sui rilievi nel pomeriggio
  • Meteo: prosegue l'ondata di caldo! Notti tropicali e qualche temporale
    Previsione22 Giugno 2026

    Meteo: prosegue l'ondata di caldo! Notti tropicali e qualche temporale

    Le previsioni meteo per domani, martedì 23, indicano un'aòtra giornata calda e afosa con temporali sui rilievi e qualche pianura. Le previsioni
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
Tendenza23 Giugno 2026
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana indica una calura sempre più intensa, anche al Sud. Instabilità sui rilievi ma meno diffusa
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
Tendenza22 Giugno 2026
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana indica un caldo sempre più intenso, soprattutto sul finire del mese, in particolare al Sud
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
Tendenza21 Giugno 2026
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
L'ondata di caldo africano in atto sarà particolarmente lunga: durerà almeno fino alla fine del mese e probabilmente fino a inizio luglio con temperature sopra la norma di 10 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 07:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154