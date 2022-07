Meteo: domenica 24 e lunedì 25 luglio caldo estremo, poi cambia qualcosa

La giornata di domenica 24 luglio e l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzati di nuovo da prevalenza di sole e caldo intenso. La massa d’aria di origine subtropicale, infatti, continuerà a stazionare fra il Mediterraneo e l’Europa meridionale, puntando in parte anche sui Paesi europei centrali e orientali. In queste condizioni il caldo continuerà a farsi sentire non solo durante il giorno, con picchi fino alla soglia dei 40 gradi, ma anche nelle ore notturne, con minime sopra i 20 gradi (notti cosiddette tropicali); caldo estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4800-5000 metri. Naturalmente, questa situazione non potrà fare altro che esasperare l’emergenza idrica, amplificando anche il rischio incendi.

Le attuali proiezioni modellistiche mostrano una insistenza di questa lunga ondata di caldo intenso fino a fine mese, specie al Centro-Sud, ma con tendenza a una parziale attenuazione per merito dell’indebolimento dell’anticiclone africano. Da metà settimana al Nord le temperature torneranno più vicine alla media grazie anche all’aumento dell’instabilità che favorirà lo sviluppo di alcuni temporali anche in pianura; data la notevole disponibilità di energia, i fenomeni potrebbero rivelarsi molto intensi e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Si tratta comunque di una evoluzione da confermare.

Le previsioni meteo per domenica 24 luglio

Tempo quasi ovunque soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più significativo sui monti e parte delle riviere liguri. Non si esclude lo sviluppo di brevi rovesci sull’Appennino settentrionale e i rilievi calabri.

Caldo ancora intenso con massime diffusamente sopra i 35 gradi e punte che nelle zone più roventi potranno spingersi ancora verso i 38-40 gradi. Valori meno estremi saranno possibili solo lungo le coste, dove da metà giornata l’attivarsi delle brezze marine tenderà a mitigare la calura. Mari calmi o poco mossi, salvo il Ligure orientale che sarà localmente mosso.

Le previsioni meteo per lunedì 25 luglio

Tempo inizialmente soleggiato in tutto il Paese. Nel pomeriggio nubi in moderato aumento sui rilievi, specie quelli del Nord, dove saranno possibili locali rovesci o temporali che diverranno più diffusi alla sera con tendenza ad estensione verso l’alta pianura piemontese e lombarda.

Temperature sempre molto elevate sia nei valori minimi, sia in quelli massimi; nel pomeriggio possibili picchi dai 35 ai 40 gradi soprattutto nelle zone distanti dalle coste. Ventilazione ancora debole a carattere di brezza.