Meteo, 24-25 marzo con tempo ancora instabile sull'Italia

Nei prossimi giorni situazione meteo vivace, con il tempo che mostrerà grande variabilità, alternando sole e pioggia in gran parte d’Italia, mentre le temperature oscilleranno attorno ai valori tipici del periodo. In particolare oggi, lunedì, la perturbazione numero 12 del mese attraverserà tutta la Penisola, portando le sue piogge su gran parte delle nostre regioni. Il tempo rimarrà instabile, in gran parte del paese, anche nelle giornate di martedì e mercoledì. Nella seconda parte della settimana, con un’area di bassa pressione che si isolerà al Sud, il maltempo si concentrerà più che altro sulle regioni meridionali; al Centro-Nord invece si farà sentire l’alta pressione, che tornando a lambire questa parte del Paese, garantirà una fase meteorologica più stabile e asciutta.

Previsioni meteo per lunedì 24 marzo



Lunedì nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, su quasi tutte le regioni, a eccezione di coste dell’Alto Adriatico, Basso Lazio, Campania. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Centro-Sud e Isole. Venti di Scirocco intensi su gran parte dei nostri mari, fino a burrascosi su Adriatico Meridionale e Ionio.

Previsioni meteo per martedì 25 marzo

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Le zone soleggiate saranno più ampie e durature su regioni di Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Lazio, settori più occidentali di Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, al Sud e nei settori orientali delle Isole. Temperature: massime in calo all’estremo Sud dove si attenua il caldo anomalo, pressoché invariate altrove. Venti: da moderati a forti di Scirocco tra Adriatico meridionale, Puglia e mar Ionio, con mari molto mossi.