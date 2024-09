Meteo 23 settembre: piogge intense e rischio criticità. Dettagli e zone interessate

La nuova settimana comincia all’insegna di un nuovo peggioramento del tempo causato dal transito di una perturbazione atlantica (la n.6 del mese) che porterà precipitazioni in tutto il Paese, a tratti abbondanti in molte regioni. Infatti, non si escludono nuove potenziali criticità, che questa volta non dovrebbero riguardare le aree dell’Emilia Romagna recentemente alluvionate: le zone più a rischio di fenomeni di forte intensità saranno la Lombardia, la Liguria, le Venezie e le regioni tirreniche.

Dal punto di vista termico, le temperature si assesteranno su valori nella norma o leggermente sopra, complice l’innesco dei venti meridionali che continueranno a dare origine a picchi oltre i 25 gradi, specie al Centro-Sud. Naturalmente, le condizioni di maltempo e gli afflussi di aria meno calda al Nord contribuiranno a mantenere in queste regioni valori un po’ più contenuti.

Fra martedì 24 e mercoledì 25 le correnti umide che seguiranno la perturbazione favoriranno una spiccata variabilità con alcune fasi piovose alternate a momenti più tranquilli e a tratti soleggiati. I dati aggiornati evidenziano un probabile nuovo peggioramento al Nord e parte del Centro fra giovedì 26 e venerdì 27, accompagnato da un notevole rialzo termico, con temperature estive sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 23 settembre)

Cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge e locali temporali al Nord-Ovest, coste tirreniche, Calabria ionica e parte delle Isole, in estensione al resto del Paese dal pomeriggio, eccetto sulle coste del medio Adriatico dove i fenomeni saranno meno probabili. Possibili precipitazioni intense e abbondanti, in particolare tra Liguria, Emilia occidentale e settentrionale, Lombardia, regioni tirreniche e, dalla sera, anche sulle Venezie.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche; stazionarie o in leggero rialzo altrove con punte oltre i 25 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti da deboli a moderati meridionali su tutti i mari e sulle regioni del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 24 settembre

Situazione in parziale miglioramento. Nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie. Al mattino isolate piogge e rovesci al Nord-Est, nel Levante ligure, settore tirrenico della penisola e nel Salento. Fra pomeriggio e sera fenomeni sparsi su Alpi orientali e Venezie, più isolati su Lombardia, Liguria, alta Toscana, zone interne e adriatiche del Centro.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; punte di 28-29 gradi sulle regioni meridionali. Venti di Libeccio in rinforzo.