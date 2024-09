Meteo, 23 settembre con nuova fase di maltempo: rischio di forti temporali

Una nuova intensa perturbazione (la numero 6 di settembre) oggi attraverserà la Penisola, accompagnata da piogge che bagneranno quasi tutte le regioni; tuttavia, rispetto all’ultima ondata di maltempo, le piogge più abbondanti e insistenti si concentreranno sul versante tirrenico, risparmiando parzialmente quindi Emilia, Romagna e Marche, cioè le aree del Paese duramente colpite dal maltempo la scorsa settimana. Domani (martedì) la perturbazione si allontanerà, favorendo così un generale miglioramento del tempo, con una maggior presenza del sole e piogge decisamente meno diffuse e meno intense. Mercoledì altra giornata nel complesso tranquilla, nonostante un po’ di nuvole e qualche pioggia residua, poi per giovedì è probabile un nuovo peggioramento del tempo al Nord e parte del Centro, mentre un sensibile rialzo termico si osserverà al Sud, dove sono attese temperature praticamente estive.

Previsioni meteo per lunedì 23 settembre

Lunedì nuvole su tutta Italia, con piogge che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni, risparmiando solo le coste del medio versante adriatico. Temporali e rovesci anche intensi, soprattutto al Nordovest e regioni tirreniche. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, stazionarie o in leggero aumento altrove; punte anche oltre i 25 gradi al Sud e Isole. Venti da deboli a moderati meridionali su tutti i mari.

Previsioni meteo per martedì 24 settembre

Martedì tempo in parziale miglioramento. Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia: al mattino isolate piogge e rovesci al Nord-Est, nel Levante ligure, settore tirrenico della penisola e nel Salento; fra pomeriggio e sera fenomeni sparsi su Alpi orientali e Venezie, più isolati su Lombardia, Liguria, alta Toscana, zone interne e adriatiche del Centro. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; punte di 28-29 gradi sulle regioni meridionali. Venti di Libeccio in rinforzo.