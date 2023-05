Meteo, 23 maggio con caldo in aumento e pochi temporali

Al via la settimana con un generale miglioramento del tempo sull’Italia, dopo il passaggio della perturbazione n.6 di maggio. Alle sue spalle, tuttavia, l’atmosfera resterà instabile, in un contesto di spiccata variabilità: fino a mercoledì 24 maggio, l’attività convettiva diurna – favorevole alla formazione di rovesci o temporali – sarà maggiore attorno ai rilievi e nelle aree interne del Centro-Sud e limitata alle ore pomeridiane. Le temperature, nel frattempo, saranno in ulteriore aumento in tutto il Paese, con valori superiori alla media stagionale e, soprattutto al Centro-Nord, tipici di inizio estate. A seguire la tendenza resta ancora incerta nelle modalità e nelle tempistiche, ma giungono conferme circa un peggioramento del tempo alla fine di mercoledì sulle regioni settentrionali, raggiunte da una nuova perturbazione in discesa dall’Europa centrale (la n.7 del mese), associata ad una diffusa fase temporalesca, in estensione giovedì alle regioni centrali e alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 23 maggio

Martedì fino alla tarda mattinata bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Seguirà un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali isolati in sviluppo soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi centro-orientali, lungo tutto l’Appennino e nelle zone interne limitrofe, più occasionalmente anche attorno alle zone montuose delle Isole e della Puglia. In serata qualche temporale potrà insistere solo nel nord del Veneto e del Friuli e in Trentino Alto Adige. Temperature in lieve ulteriore crescita, con valori massimi da inizio estate, superiori alla norma e con punte fino a sfiorare i 27-28 gradi al Centro-Nord. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 maggio

Mercoledì cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Da metà giornata tendenza allo sviluppo di nubi cumuliformi, associate a rovesci o temporali, attorno ai rilievi in genere, nelle zone interne del Centro e, più occasionalmente, della Sardegna. In serata e nella notte tendenza a peggioramento sulla valle padana, con un aumento del rischio di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco. Temperature: massime senza grandi variazioni, con punte fin verso 27-28 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi da est nel Canale di Sicilia.