Meteo: martedì 23 e mercoledì 24 luglio temporali, venti e stop caldo africano! Ecco dove

Nel corso della prossima settimana i venti a tutte le quote si disporranno da nordovest favorendo un calo delle temperature verso valori vicini alle medie stagionali e ponendo fine alla lunga ondata di calore su tutte le regioni italiane. Nella giornata di martedì 23 luglio una perturbazione a carattere di fronte freddo si avvicinerà al Nord Italia: il rischio di temporali aumenterà soprattutto sulle aree alpine e prealpine centrali, su quelle orientali e in Emilia. Venti da moderati a tesi di Maestrale al Sud, in Sicilia e sui mari attorno alla Sardegna. Temporaneo aumento del caldo sulle regioni centro meridionali.

Mercoledì 24 luglio sarà una giornata in generale soleggiata. Nelle ore più calde possibilità di brevi temporali isolati in corrispondenza della dorsale appenninica e nelle zone interne del Sud. Intensi venti di Maestrale sul mare di Sardegna; Foehn in molte valli alpine. Temperature in calo sulle regioni centro settentrionali.

A metà settimana termina l'ondata di caldo anche al Sud: la tendenza meteo

Nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 luglio il calo delle temperature si avvertirà anche al Sud. Tempo generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni temporaleschi che potranno interessare soprattutto alcune aree del Lazio, dell’Appennino centro meridionale e della Calabria.