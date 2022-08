Meteo, 23 agosto stabile quasi ovunque: le zone a rischio temporali

La settimana proseguirà tra sole e temporali: l’alta pressione, non molto convinta e un poco più defilata, assicurerà tempo stabile soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre al Sud e in parte sulle nostre regioni centrali in tempo si manterrà instabile; intanto il caldo sarà ovunque sopportabile, senza nuove ondate di calore, con valori al di sotto della soglia dei 34-35 gradi. Più nel dettaglio tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto sarà il riavvicinamento dai Balcani di un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.5 di agosto) a favorire una fase di maggiore instabilità al Sud, sulla Sicilia e, temporaneamente anche su parte del Centro. Giovedì gli episodi di instabilità dovrebbero ridursi, concentrandosi per lo più nel settore appenninico meridionale. La tendenza successiva invece, per il finale di settimana, resta ancora incerta: al momento vengono confermate nuove occasioni temporalesche, questa volta non solo in Appennino, ma anche sulle aree alpine e, nel weekend, localmente sulla valle padana e nelle zone interne peninsulari.

Le previsioni meteo per martedì 23 agosto

Tempo inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo una maggiore nuvolosità, sin dal mattino, all’estremo Nordest e sul medio Adriatico, con locali rovesci lungo le coste tra Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di temporali nelle aree interne tra Abruzzo, Molise e basso Lazio, e tra Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale. Temperature: massime in lieve aumento su Alpi e Nordovest; in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia. Valori generalmente compresi tra 26 e 32 gradi. Venti: settentrionali fino a moderati sul mare e sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 agosto

Al Centro-Nord e sulla Sardegna prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti attorno ai rilievi e sul medio versante adriatico, con isolate precipitazioni non escluse in mattinata sul Molise. Nuvolosità variabile e tempo instabile altrove: rovesci o temporali più probabili da metà giornata su Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale. Temperature: massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi. Venti: localmente ancora moderati settentrionali su mare e regioni adriatiche, Ionio e Canale di Sicilia.