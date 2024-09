Meteo, 23-24 settembre con nuova perturbazione atlantica: la tendenza

Dopo una tregua dalla violenta fase di maltempo che ha alluvionato parte dell’Emilia-Romagna, si profila un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti nei primi giorni della prossima settimana. Le temperature saranno in lieve aumento sulle regioni meridionali ma in generale con valori prossimi alla norma o di poco inferiori.

Tendenza meteo: 23-24 settembre con piogge e temporali



Nel dettaglio, nella notte tra domenica e lunedì saranno probabili dei rovesci sul Lazio e sulla Campania, al mattino qualche rovescio anche sul resto del Sud. Tempo in peggioramento al Nordovest, in particolare sulle Alpi occidentali e sulla Liguria.

Nella seconda parte di lunedì 23 settembre le piogge interesseranno la Lombardia, il Levante ligure, l’alta Toscana e tenderanno a propagarsi verso le regioni di Nordest. Qualche rovescio o temporale in sviluppo sulla Sicilia, al Sud e nelle zone interne del Centro. Le temperature saranno in calo nei valori massimi soprattutto al Nord. Martedì 24 settembre il sistema perturbato si allontanerà dall’Italia in modo graduale e, stando alle ultime indicazioni dei modelli, saranno ancora possibili delle precipitazioni sull’estremo Nordest e sulla Lombardia con qualche rovescio isolato sui settori tirrenici della penisola e sulla Puglia.