Meteo, 23-24 settembre a rischio temporali: instabilità e aria più fresca

Dall’estate all’autunno in poche ore: l’arrivo della perturbazione numero 6 di settembre (puntuale con l’inizio dell’autunno astronomico, il 22 settembre alle 20:19) segna la fine fase di caldo anomalo, aprendo una settimana instabile e perturbata, dal sapore decisamente autunnale. Nelle prossime ore la perturbazione transiterà sull’Italia con la sua parte più intensa e instabile: piogge diffuse e localmente abbondanti, anche sotto forma di nubifragi, a partire dal Nord, dal Centro e dalla Sardegna, in estensione in una fase successiva anche su parte del Sud Italia e della Sicilia. La perturbazione sarà seguita dall’ingresso di aria più fresca: nei prossimi giorni quindi il tempo resterà molto instabile, a tratti piovoso e le temperature caleranno sensibilmente, prima al Centro-Nord e in Sardegna, poi entro giovedì anche all’estremo Sud, con valori che a metà settimana potranno scendere sotto la norma, in particolare al Nord. Questo raffreddamento potrà favorire la comparsa della prima neve della stagione sulle Alpi, localmente anche sotto i 2000 metri.

Previsioni meteo per oggi, martedì 23 settembre

Condizioni di tempo instabile soprattutto sulle regioni centrali, in particolare tra Lazio, bassa Toscana e Umbria, settori interni di Marche, Abruzzo e Molise, tra Campania e Puglia settentrionale, in Sardegna, con rovesci e temporali. Ancora rovesci e temporali interesseranno il Nord-Est, il nord del Piemonte e il nord della Lombardia. Le temperature saranno in calo, più marcato sulle regioni centrali e in Sardegna. Venti di Maestrale teso in Sardegna, Libeccio tra Ligure e Alto Tirreno, venti meridionali altrove. Mari mossi, localmente molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 24 settembre

Atmosfera in generale molto instabile. Al mattino rovesci sparsi, più probabili su Sicilia occidentale, regioni di Nordest e regioni centrali tirreniche. Durante il pomeriggio, rischio di rovesci e possibili temporali sulle regioni centrali adriatiche e sul nord della Puglia, Sicilia e regioni settentrionali. Temperature in calo ulteriore al Centro-nord, in particolare sul Nordovest, dove il clima risulterà piuttosto fresco. Vento teso di Libeccio sul basso Mar ligure e Mar Tirreno.