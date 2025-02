Meteo, 23-24 febbraio con qualche pioggia poi maltempo più intenso

La debole perturbazione (numero 6 del mese), che nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia, nel corso del fine settimana porterà debole maltempo al Centro-Nord e Isole, mentre in gran parte del Sud Peninsulare resisterà il bel tempo. Per la prossima settimana è atteso il passaggio di un’altra più intensa perturbazione (la numero 7 di febbraio) porterà diffuso maltempo, localmente anche di forte intensità, in gran parte del Paese; nonostante la fase di maltempo le temperature però non subiranno bruschi crolli e si limiteranno a tornare entro i valori medi stagionali, con le nevicate che quindi rimarranno confinate a quote medio-alte. L’esatta evoluzione di questa nuova fase di maltempo rimane comunque ancora poco definita: per i dettagli si rimanda quindi agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi, domenica 23 febbraio

Domenica prevalenza di tempo bello al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, più insistenti e compatte al Nordovest e Toscana: nel corso del giorno deboli piogge su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia Occidentale, con qualche nevicata sulle zone alpine al di sopra di 1700-1800 metri; in serata qualche pioggia anche sull’Alta Toscana. Temperature in generale aumento, con le massime poco oltre le media. Venti deboli o moderati meridionali sui mari di ponente, in Sardegna e Liguria.

Previsioni meteo per lunedì 24 febbraio

Lunedì prevalenza di tempo bello in Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie all’estremo Nordovest: nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica e nord della Sardegna. Temperature minime in calo al Nordovest, in crescita invece al Nordest e in gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centro e Sardegna.