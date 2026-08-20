Meteo, 23-24 agosto stabili poi possibile perturbazione: la tendenza

L’evoluzione a partire dalla giornata di domenica mostra ancora una scarsa predicibilità da parte dei modelli, pertanto da prendere con le dovute cautele.

Al momento lo scenario più probabile suggerisce una nuova veloce ondulazione atlantica in seno alla quale si muoverebbe una perturbazione (la n.6), che dovrebbe in parte coinvolgere anche l’Italia (ma non tutte le regioni, con maggiore probabilità il Nord e marginalmente il Centro) tra la fine di lunedì e la giornata di martedì. Nei precedenti aggiornamenti sembrava molto più incisiva rispetto a quanto prospettato oggi: la tendenza in tal senso resta molto incerta. A seguire, nuova risalita ed espansione dell’anticiclone africano verso la regione alpina e, ben più a nord, verso l’Europa centrale e orientale e il sud della Scandinavia, prima di un’altra possibile veloce ondulazione atlantica verso la fine della settimana, un po’ più incisiva: ma, a questo punto, l’affidabilità decresce ulteriormente.

Tendenza meteo: possibile perturbazione martedì, ancora molto caldo al Sud

Rispetto al quadro circolatorio appena descritto, il campo termico subirà altrettante ovvie oscillazioni, tra fasi calde poco oltre la norma e fasi molto più calde della norma per il Centro-Sud, mentre al Nord le temperature dovrebbero mantenersi più vicine alla climatologia prevista dalla terza decade di agosto e non superare i 30-32 gradi. Il Sud e le Isole, invece, viaggeranno quasi sempre su valori uguali o superiori ai 35 gradi.

Più nel dettaglio, domenica il tempo sarà generalmente soleggiato. Nelle ore più calde nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi, ma non associata a precipitazioni. Temperature: senza grandi variazioni. Massime non oltre 30 gradi al Nord, fino a 34-35 gradi al Centro, fino a 36 al Sud peninsulare e fino a 37-38 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli a regime di brezza, salvo rinforzi da nordovest tra il canale d’Otranto e l’alto Ionio. Mari calmi o poco mossi.

Per lunedì situazione pressoché invariata. Solo dalla sera non si esclude un rapido e temporaneo peggioramento all’estremo Nord-Ovest, con alcuni rovesci o temporali su Valle d’Aosta e Piemonte, in successiva parziale estensione (nelle prime ore di martedì) al resto del Nord e, marginalmente, a Toscana, Umbria e Marche. Ulteriore intensificazione del caldo al Sud e sulle Isole maggiori, con punte fino a 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia.