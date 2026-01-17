FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h

Massima attenzione a Calabria e Isole: fase di forte maltempo con venti di tempesta, onde fino a 5-8 metri. La tendenza meteo dal 20 gennaio
Tendenza17 Gennaio 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
La fase di forte maltempo cominciata lunedì sulle Isole e in Calabria, proseguirà anche martedì, intensificandosi ulteriormente. Infatti, il vortice ciclonico che accompagnerà questa forte perturbazione, centrato fra il Canale di Sardegna e il nord dell’Algeria e della Tunisia, tenderà ad approfondirsi generando venti ancora più intensi, fino a raffiche burrascose o tempestose (anche oltre i 100 km/h) mediamente orientali sui mari meridionali e occidentali che diverranno molto agitati o grossi, con onde fino a 5-8 metri, sempre in prossimità della Calabria e delle Isole dove potranno verificarsi forti mareggiate.

Il richiamo di aria fredda dai Balcani accentuerà il contrasto termico con l’aria più calda e carica di umidità presente nel Mediterraneo centrale. In tal modo le precipitazioni diverranno ancora più intense e abbondanti, con rischio di nubifragi e potenziali criticità soprattutto sui versanti ionici di Calabria e Sicilia e nella Sardegna tirrenica. Mercoledì il vortice dovrebbe cominciare a muoversi verso est perdendo nel contempo energia. Pertanto, il maltempo andrà attenuandosi, con fenomeni meno intensi, ma tendenti a divenire più diffusi sulle regioni meridionali. Dai dati attuali sembra che questa perturbazione sia destinata ad allontanarsi nella giornata di giovedì concedendo un temporaneo miglioramento, in attesa di altre perturbazioni atlantiche che potrebbero raggiungere il Mediterraneo nella parte finale della settimana.

Tendenza meteo: fase di forte maltempo su Calabria e Isole


Nel dettaglio, martedì sarà una giornata di tempo stabile con schiarite ampie al Nord e in Toscana. Nuvole nel resto d’Italia, più compatte su Calabria e Isole dove saranno possibili forti piogge, temporali e nubifragi, più insistenti nei settori ionici e nella Sardegna orientale. Qualche pioggia o rovescio tenderà a raggiungere anche parte delle Basilicata e della Puglia meridionale. Le temperature subiranno un calo nei valori minimi, mentre le massime caleranno leggermente al Centro-Sud. Sarà una giornata ventosa al Centro-Sud e in Liguria; in particolare si segnalano possibili raffiche mediamente orientali oltre i 100 km/h tra basso Ionio, basso Tirreno e Isole dove i mari saranno molto agitati o grossi con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Mercoledì il tempo resterà stabile al Nord e in Toscana, a parte della nuvolosità in Emilia Romagna. Qualche schiarita anche su Umbria e Lazio in giornata. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con piogge e rovesci su gran parte del Sud e Isole, ma con fenomeni molto meno intensi rispetto al giorno precedente. Non è esclusa qualche pioggia anche lungo il medio Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero calo: possibili gelate notturne e nel primo mattino in pianura Padana. Venti in parziale ma significativa attenuazione.

