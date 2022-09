Meteo, 22 settembre stabile poi forti piogge nel weekend

Fino a venerdì 23 settembre, giorno che segna il passaggio all’autunno astronomico (equinozio esattamente alle ore 3:04), il tempo si manterrà in prevalenza stabile, con venti in graduale attenuazione al Centro-Nord e ancora qualche pioggia o rovescio sulle Isole. Le temperature, però, resteranno in generale sotto la media, sia nei valori diurni che in quelli notturni. Nel fine settimana la circolazione atmosferica subirà un netto cambiamento: le correnti fresche e asciutte lasceranno il posto a correnti sud-occidentali più miti e umide, nell’ambito delle quali una perturbazione piuttosto intensa (la n.7) si farà strada andando a interessare per lo più il Centro-Nord e la Sardegna, ma con effetti non ancora ben delineati in termini di tempistica ed esatto posizionamento. Questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da forti venti di Scirocco che favoriranno un deciso rialzo termico specialmente al Centro-Sud, con valori che torneranno oltre i 25 gradi sulle regioni meridionali e picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna. L’evoluzione successiva è ancor meno definita dai modelli matematici, ma sembrano probabili altre fasi di tempo perturbato anche all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 22 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, a parte la presenza di nuvole su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna, con isolate piogge o brevi rovesci sulle Isole. Temporanei annuvolamenti anche su alta pianura padana, Alpi, estremo Nord-Ovest e versante adriatico, ma in diradamento. Temperature massime in ulteriore calo sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole; valori ovunque inferiori alla norma, per lo più compresi tra 20 e 24 gradi, con punte di 25-26 gradi nelle Isole. Venti deboli o localmente moderati da nord o nord-est al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 23 settembre

Insistono condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato con cielo sereno o al più velato per il transito di strati di nubi alte e sottili. Qualche annuvolamento più consistente insisterà su bassa Calabria, Isole e, temporaneamente anche nella Liguria centrale al mattino e nel settore dell’alto Adriatico nel pomeriggio. Non si escludono isolate e brevi piogge sulla Sicilia orientale nella prima parte del giorno. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, ma con valori ancora inferiori alla norma. Ancora un po’ ventoso al Sud e sulle Isole.