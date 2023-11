Meteo, 22 novembre con piogge e temporali su parte del Centro-sud

Fino a giovedì saremo alle prese con condizioni di maltempo su gran parte del Centro-Sud a causa del transito di una perturbazione (la n. 10 del mese) accompagnata da un vortice di bassa pressione che si muoverà lentamente verso sud fino a portarsi giovedì nella zona fra la Sicilia e la Tunisia. Questa fase sarà accompagnata da un notevole rinforzo del vento e del moto ondoso dei mari, nonché da un nuovo calo delle temperature causato dall’afflusso di aria fredda nella giornata di mercoledì, seguito da un temporaneo rialzo giovedì. Dopo l’allontanamento della perturbazione seguirà, venerdì, una breve tregua interrotta nella giornata di sabato dalla probabile irruzione di un nuovo fronte di aria fredda, questa volta di origine artica, che porterà precipitazioni ancora una volta più che altro al Centro-Sud, ma che causerà un tracollo delle temperature in tutto il Paese, con il freddo reso ancora più pungente dai forti venti settentrionali. Da domenica il tempo tornerà stabile, ma continuerà a farsi sentire il freddo, probabilmente con le prime gelate notturne significative in pianura al Nord. In questo contesto, per almeno una settimana non sono previste precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per mercoledì 22 novembre

Tempo soleggiato al Nord, salvo nubi e residue piogge in Romagna. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove, ma con tendenza a schiarite sulle regioni centrali tirreniche. Piogge sparse sul settore del medio Adriatico, in Umbria, buona parte del Sud, Sicilia e Sardegna orientale. Possibili anche dei temporali su Puglia, Calabria e Isole. Quota neve intorno a 1500 metri lungo l’Appennino centrale. Temperature massime in diminuzione al Centro-Sud, in rialzo in Emilia Romagna. Venti da nord o nord-est fino a burrascosi su medio-alto Adriatico, regioni centrali, alto Tirreno, Ligure e Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alla Sardegna e in prossimità di Romagna e Marche.

Previsioni meteo per giovedì 23 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvolosità irregolare altrove con tendenza a schiarite su coste campane e Sardegna occidentale. Possibili piogge in Puglia, Basilicata, Calabria, Appennino campano, Sicilia orientale e meridionale, con possibili temporali nel settore ionico. Qualche sporadica pioggia anche sulla Sardegna sud-orientale e inizialmente anche in Molise. Alla sera graduale attenuazione delle precipitazioni. Temperature minime vicine allo zero in molte zone del Nord; massime in rialzo al Centro-Sud, in leggero calo al Nord-Est. Venti moderati o forti su Ionio, Tirreno e intorno alle Isole, con raffiche burrascose sulla Sardegna.