Meteo 22 gennaio: alta pressione in rinforzo, ma c'è una perturbazione in vista. Dove arriva la pioggia?

La nuova settimana in Italia risulterà nel complesso mite e poco piovosa perché sull’Europa Meridionale, compresa la nostra Penisola, si posizionerà un vasto campo di alta pressione. Prima che l’alta pressione consolidi la sua presenza, tuttavia, tra la fine di oggi e la giornata di domani la coda di una perturbazione atlantica riuscirà a lambire la nostra Penisola, comunque con effetti modesti: per lo più qualche debole pioggia e qualche nevicata sulle zone montuose a quote piuttosto alte.

Poi nella parte centrale della settimana l’alta pressione diventerà la vera protagonista dello scenario meteo in Italia, garantendo prevalenza di tempo stabile, senza piogge o nevicate, con temperature in rapido aumento e nel complesso di alcuni gradi al di sopra della norma: in particolare tra mercoledì e sabato si osserverà una forte anomalia termica, con scarti rispetto alle medie stagionali anche di 8-10 °C. Il caldo anomalo sarà più evidente in collina e in montagna: nelle regioni alpine e appenniniche lo zero termico salirà oltre i 3.000 metri, mentre a quote di pianura si rischia di raggiungere diffusamente la soglia dei 20 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 gennaio

Lunedì alternanza tra sole e nuvole al Nord-Ovest, con deboli piogge su Liguria e Valle d’Aosta, qui accompagnate da qualche nevicata oltre 1.600-1.800 metri, soleggiato altrove. In serata moderato peggioramento del tempo, con deboli nevicate sulle Alpi oltre 1.400-1.500 metri e qualche pioggia su Liguria e Toscana.

Temperature massime quasi dappertutto in lieve aumento, in generale nella norma o di poco al di sopra. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per martedì 23 gennaio

Martedì al Nord tempo stabile e prevalenza di sole, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità residua a inizio giornata lungo la barriera alpina. Nuvolosità variabile, a tratti densa ed estesa, al Centro-Sud e sulle Isole, ma con rasserenamenti dal pomeriggio al Centro, su Campania e Sardegna.

Qualche goccia di pioggia non esclusa su Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia, al primo mattino anche tra Abruzzo e basso Lazio.

Temperature minime in generale rialzo, ma ancora con probabili gelate all’alba al Nord. Massime in aumento sulle Isole maggiori, sul medio Tirreno e al Nord-Ovest, stazionarie o in lieve calo altrove. Vento di Maestrale da teso a forte su Sardegna, Sicilia e mari prospicienti.