Meteo, 22 febbraio ancora mite ma da domenica torna il freddo

Dopo giorni di alta pressione la circolazione atmosferica sta per cambiare: passeremo dalla stabilità meteo a un’elevata dinamicità della situazione entro il fine settimana, con il ritorno delle precipitazioni sul nostro Paese a cominciare dalle regioni del Centro-nord. Ci aspetta dunque una fase molto più variabile e perturbata, ma da leggersi come un’ottima notizia considerando l’assenza prolungata di piogge e nevicate significative e la grave la siccità che sta colpendo diverse regioni d’Italia (in particolare il Nord-ovest dove la situazione è definibile come estrema). Fino a mercoledì 22 febbraio l’Italia resterà sotto l’influenza dell’alta pressione e la massa d’aria piuttosto mite che accompagna l’anticiclone continuerà a mantenere le temperature su livelli insolitamente alti per il mese di febbraio. Tra mercoledì sera e giovedì una prima perturbazione riuscirà a scalfire il campo di alta pressione, con il ritorno di precipitazioni sul Centro-nord anche se non particolarmente intense o abbondanti. Il fine settimana si preannuncia invece molto più perturbato, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo. L’incertezza sull’evoluzione è ancora elevata, per conferme e – soprattutto - per i dettagli consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 febbraio

Sulle regioni settentrionali cielo in generale molto nuvoloso; nubi diffuse e compatte anche su Toscana, Umbria, Marche e Lazio; sulle restanti regioni centrali e in Puglia cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi; schiarite più ampie altrove. con locali piogge tra Liguria e Toscana. Dal pomeriggio locali piogge tra Liguria e Toscana, dalla sera in estensione sul Nord-ovest, innanzitutto su Val d’Aosta (quota neve oltre i 1800 metri), e tra Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve calo al Nord-ovest, stabili altrove; valori intorno ai 20 gradi al Sud e Isole. Venti per lo più deboli ma con rinforzi da Sud nel Canale di Sicilia; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 23 febbraio

Cielo molto nuvoloso al Nord con deboli precipitazioni sparse principalmente su regioni settentrionali e Toscana, in parte possibilità anche su Umbria e Marche. Quota neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Nuvolosità a tratti compatta anche su Puglia e Campania. Le maggiori schiarite su Calabria e Sicilia. Temperature in leggera diminuzione al Nord; valori in generale ancora miti per il mese di febbraio, quindi superiori alla norma climatica. Rinforzo dei venti di Scirocco, soprattutto nel pomeriggio.