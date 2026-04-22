Meteo 22 aprile: piogge e temporali al Sud. Clima più fresco

Oggi (mercoledì 22) ancora tempo instabile, soprattutto al Centro-Sud, a causa della perturbazione (la numero 3 di aprile) che, scivolando lungo l’Adriatico, sta lambendo la nostra penisola. Le correnti relativamente fredde che accompagnano la perturbazione domani si infiltreranno con maggior decisione sul nostro paese, favorendo così un sensibile abbassamento delle temperature che, in gran parte d’Italia, scenderanno su valori nella norma o leggermente al di sotto.

La perturbazione poi giovedì 23 si allontanerà dall’Italia, per cui l’instabilità andrà rapidamente smorzandosi, mentre nell’ultima parte della settimana il generale rialzo della pressione favorirà prevalenti condizioni di tempo soleggiato e stabile, con temperature in diffuso rialzo e di nuovo al di sopra della norma, specie al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 aprile

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordest e Isole Maggiori. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati scrosci di pioggia e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e nord della Calabria.

Temperature massime ovunque in diminuzione, con il calo più sensibile al Centro-Sud: valori in generale nella norma o leggermente al di sotto. Venti per lo più di moderata intensità, orientali in Val Padana, dai quadranti settentrionali altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 23 aprile

Tempo soleggiato e stabile al Centro-Nord. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali, specie nella prima parte del giorno, su Calabria e Sicilia.

In serata ultimi piovaschi residui sulla Sicilia Meridionale. Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo invece in gran parte del Sud e Isole.