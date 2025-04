Meteo: 22 aprile con qualche pioggia, peggioramento più diffuso da mercoledì 23

Nella giornata di martedì 22 aprile vivremo una parziale tregua sul fronte del maltempo, con l’ultima perturbazione oramai in allontanamento, ma l’alta pressione continuerà a tenersi lontana dall’Italia: continuerà quindi a farsi sentire un po’ di instabilità, con la formazione di qualche temporale pomeridiano. Mercoledì il tempo sarà inizialmente buono, ma con instabilità pomeridiana in aumento per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 6 di aprile) che poi, tra la fine del giorno e la giornata di giovedì 24, porterà piogge sparse dapprima al Nord e, successivamente, anche al Centro e parte del Sud.

Le previsioni meteo per martedì 22 aprile

Martedì al mattino tempo bello quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su rilievi del Nord, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e Isole Maggiori: isolati rovesci o temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, Umbria, zone interne di Toscana e Lazio, Appennino marchigiano, Sardegna orientale. Temperature massime in rialzo al Nord e nelle Isole Maggiori, stazionarie o in leggero calo altrove. Venti da ovest-nordovest fino a moderati su Tirreno, Isole e basso Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 aprile

Mercoledì prima parte del giorno con prevalenza di tempo bello su Nord-Ovest, Liguria, Sardegna e sud della Sicilia, cielo più nuvoloso altrove ma quasi senza piogge. Dal tardo mattino si accentua instabilità con nuvole in aumento associate a possibili rovesci o temporali su Alpi, Nord-Est, Emilia Romagna, zone interne peninsulari e sudest della Sicilia. La sera rovesci o temporali anche su alto Piemonte e pianura lombarda, si esauriscono invece i fenomeni al Centro-Sud. Temperature per lo più in leggero calo ma ancora miti con molte punte fino ai 20-23 gradi. Venti fino a moderati su mari di ponente e Isole, in ulteriore intensificazione in serata.