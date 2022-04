Meteo, 22 aprile con pioggia e vento. Weekend instabile

La perturbazione che sta attualmente interessando il nostro territorio (la n.6 di aprile) porterà ancora piogge sparse e qualche temporale per lo più tra il Nord-Est e le regioni del Centro-Sud; a fine giornata è però atteso un generale miglioramento in seguito al suo allontanamento verso i Balcani. Sabato 23 aprile un promontorio di alta pressione nord-africano si estenderà verso l’Italia favorendo una giornata di tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, mentre una nuova perturbazione di origine atlantica (la n. 7 del mese) determinerà un peggioramento tra il Nord-Ovest e le aree alpine orientali.



Domenica 24 aprile il bel tempo resisterà più che altro al Sud e in Sicilia con temperature oltre le medie stagionali; nel resto del Paese, invece, il tempo sarà a tratti instabile con rischio di rovesci o temporali nell’arco della giornata. Il lungo weekend si chiuderà con un lunedì 25 aprile di tempo abbastanza soleggiato, ma con ancora una residua instabilità sui rilievi del Centro-Nord e temperature su livelli sempre molto miti soprattutto sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 22 aprile

Giornata per lo più nuvolosa con qualche iniziale schiarita all’estremo Sud e medio-basso Adriatico. Piogge sparse e locali rovesci sulle regioni di Nord-Est, Marche, regioni tirreniche e Sardegna; fenomeni più isolati possibili anche su bassa Lombardia, basso Piemonte, Liguria e ovest Sicilia. In serata tendenza a un generale miglioramento.



Temperature massime in netto rialzo al Nord-Ovest e in modo più contenuto in Sardegna, versante adriatico e ionico; in calo sul settore tirrenico tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Venti in graduale indebolimento. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati i mari meridionali.

Previsioni meteo per sabato 23 aprile

Tendenza a schiarite sempre più ampie al Centro-Sud, soprattutto dal pomeriggio. Nubi compatte al Nord, con isolate precipitazioni su Alpi, Piemonte, Liguria e Friuli. In serata precipitazioni in intensificazione ed estensione a tutto il Nord-Ovest, Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana. Quota neve sulle Alpi intorno a 1800-2000 metri, ma in calo alla sera nel settore occidentale.



Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest, in netta crescita al nel resto d’Italia con valori anche oltre i 20 gradi e punte vicine ai 24-25 gradi sulle Isole per effetto dei venti di Scirocco.