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Meteo, 22 aprile ancora instabile su alcune zone: le previsioni

Sull'Italia correnti instabili e più fresche con temporaneo calo delle temperature. Tra venerdì e il weekend del 25 aprile sole e caldo. Le previsioni meteo
Previsione22 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Italia ancora alle prese con gli effetti delle correnti instabili innescate dal passaggio della perturbazione n.3 di aprile che, nelle prossime ore, sarà causa di alcune precipitazioni su parte del Nord-Ovest e del Centro-Sud. I venti settentrionali più freschi determineranno un generale calo termico con temperature che scenderanno sotto la media in molte zone. Giovedì ultimi episodi di instabilità fra Sicilia e Calabria, mentre nel resto del Paese tornerà a dominare la stabilità e le schiarite, ma con temperature piuttosto contenute nel primo mattino e massime in ulteriore calo al Sud. Da venerdì e per tutto il fine settimana si prospettano giornate all’insegna del sole e delle temperature in rialzo, grazie al rinforzo dell’alta pressione; il clima sarà decisamente mite con picchi massimi intorno a 24-26 gradi al Nord, nel settore tirrenico e sulle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale cedimento dell’alta pressione, con conseguente maggior variabilità del tempo e una possibile nuova flessione delle temperature ma, stando ai dati attuali, senza grosse conseguenze in termini di precipitazioni.

Previsioni meteo per mercoledì 22 aprile

Ampie schiarite sulle Isole e graduale miglioramento anche al Nord-Est. Nubi nel resto del Paese, con piogge sparse sulle regioni centrali e nel centro-nord della Puglia, in rapida attenuazione in Toscana. Isolate precipitazioni anche su alta Lombardia, Alpi piemontesi e vicine pianure con quota neve intorno a 1400-1700 metri. Nel pomeriggio piogge e locali temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, buona parte del Sud, eccetto la bassa Calabria e nord della Sardegna. Alla sera fenomeni quasi ovunque in esaurimento e tendenza a schiarite ampie in gran part del Centro-Nord. Temperature massime in calo; valori sotto la media al Nord e versante adriatico, sopra la media sulle Isole, nella norma altrove. Venti fino a moderati da est o nord-est.

Previsioni meteo per giovedì 23 aprile

Cielo nuvoloso con piogge o rovesci su bassa Calabria e Sicilia, in graduale miglioramento fra pomeriggio e sera. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche temporaneo annuvolamento al Sud, in Sardegna, nel medio Adriatico e a ridosso dei monti. Temperature minime quasi ovunque in calo; massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Poco mossi alto Adriatico, Ligure, Tirreno settentrionale e orientale, mossi o localmente molto mossi gli altri bacini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Aprile ore 10:31

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