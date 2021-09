Meteo, 21 settembre con pochi fenomeni instabili

Martedì 21 settembre situazione meteo nel complesso tranquilla, con un po’ di instabilità residua solo sul versante adriatico, mentre le temperature quasi dappertutto si avvicineranno ai valori tipici del periodo. Nei giorni successivi, tra mercoledì e giovedì, un centro di bassa pressione in lento avvicinamento dalla Penisola Iberica potrebbe determinare un temporaneo e modesto peggioramento sul settore più occidentale del Paese. Si tratta tuttavia di una tendenza che i modelli fanno fatica a inquadrare con precisione e l’esatta evoluzione meteo rimane quindi piuttosto incerta: variazioni relativamente piccole nella posizione del vortice depressionario potrebbero infatti determinare un peggioramento del tempo più marcato e diffuso. Nel frattempo le temperature, anche nella parte centrale della settimana, dovrebbero aggirarsi quasi dappertutto su valori tipici del periodo.

Previsioni meteo per martedì 21 settembre

Martedì giornata tra sole e nuvole al Nord, regioni adriatiche e Isole Maggiori, con isoalti rovesci su marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore calo, ma ancora leggermente oltre le medie stagionali in Sicilia, dove sono possibili picchi fino a 30 gradi. Moderati venti orientali su canale di Sardegna e Stretto di Sicilia, che risulteranno mossi; altrove venti deboli e mari per lo più poco mossi.

Previsione meteo per mercoledì 22 settembre

Mercoledì alternanza tra sole e nuvole su gran parte del Nord, Calabria e Isole Maggiori, ma con qualche piovasco solo su Sicilia e Sardegna; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Sud, senza grandi variazioni altrove.