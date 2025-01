Meteo, 21 gennaio di tregua ma una nuova perturbazione si avvicina. La tendenza

All’inizio della prossima settima si indebolisce l’inteso vortice ciclonico responsabile dell’intenso maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria e che ora coinvolge più direttamente la Sardegna con piogge particolarmente insistenti sul settore tirrenico. Nella giornata di martedì residua instabilità associata a piogge sparse al Centro-Sud mentre al Nord assisteremo a graduali ampie schiarite. Anche la ventilazione si indebolisce e i mari tenderanno ad essere poco mossi o solo localmente ancora un po’ mossi. Le temperature faranno registrare valori intorno alle medie stagionali.

La tendenza per i giorni successivi evidenzia la possibilità di un peggioramento sulle regioni settentrionali con il ritorno di precipitazioni più diffuse e intense. Sulle Alpi la neve è attesa oltre gli 800-1200 metri di quota. Nelle regioni del Centro-Sud la situazione sarà più stabile e con temperature in rialzo per l’attivazione di venti moderati meridionali nel Mediterraneo centro-occidentale. L’evoluzione per l’ultima parte della settimana è al momento estremamente instabile.