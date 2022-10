Meteo: 21-22 ottobre pioggia al Nord. Nel weekend fino a 30°C al Centro-Sud

Alta pressione nord africana e caldo anomalo: sull’Italia centro-meridionale l’estate nel cuore dell’autunno proseguirà a lungo. Un’anomalia della circolazione atmosferica a livello mediterraneo che potrebbe persistere addirittura per tutta la prossima settimana. Le temperature, già superiori alla norma, tenderanno a salire ulteriormente tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, fino a raggiungere picchi intorno ai 30 gradi non solo sulla Sardegna ma, localmente, anche in altre regioni del Centro-Sud.

A contribuire al caldo fuori stagione sarà l’innesco di venti di Scirocco che precedono la perturbazione atlantica numero 5 di ottobre. Questa perturbazione attraverserà con la sua parte più attiva le regioni settentrionali tra oggi, venerdì 21 e domani, sabato 22, causando una fase di precipitazioni che coinvolgerà soprattutto la Liguria e le aree a nord del Po, con possibili nubifragi verso la fascia alpina. Seguirà un miglioramento a partire dalla fine di sabato. Il clima sarà mite anche al Nord, con i valori più elevati attesi sull’Emilia Romagna.

Le previsioni meteo per venerdì 21 ottobre

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord, con nubi più compatte e piogge sparse fin dal mattino su Piemonte, Valle d’Aosta e nord della Lombardia; le piogge saranno più insistenti e a tratti intense su Alpi e Prealpi. Qualche pioggia isolata in Liguria e, in serata, anche sui rilievi del Nord-Est e sull’Emilia occidentale. Parzialmente nuvoloso nelle regioni centrali e in Sardegna, cielo sereno o velato nel resto del Sud e in Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord, specie al Nord-Ovest; senza grandi variazioni nel resto d’Italia. In Emilia Romagna e al Centro-Sud si supereranno i 25 gradi, con punte fino a sfiorare i 30 gradi in Sardegna. Venti moderati di Scirocco sui mari di ponente, eccetto sul Tirreno sud-orientale, e in rinforzo sull’Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per sabato 22 ottobre

Al Nord cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, più probabili nei settori a nord del Po e in Liguria. Fenomeni localmente intensi (con possibili nubifragi) verso la fascia alpina e prealpina. Dalla sera tendenza ad un miglioramento a partire da ovest. Al Centro nuvolosità passeggera, più densa sulla Toscana, con locali piovaschi nel nord della regione. Al Sud e sulle Isole solo qualche velatura.

Temperature massime in lieve rialzo al Nordovest, in ulteriore aumento al Centro-Sud dove si andrà oltre i 25 gradi. La Sardegna, la Sicilia occidentale e il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia potrebbero raggiungere i 30 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente, sulle regioni centrali e sul mare Adriatico al largo.