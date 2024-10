Meteo, 20 ottobre con ancora il rischio di forti piogge: ecco dove

L’intensa perturbazione (la numero 8 di ottobre), che da giorni insiste sull’Italia, domani (domenica) porterà altro maltempo soprattutto al Nordovest, Sud e Isole Maggiori, con piogge che a tratti potrebbero risultare anche intense, specie in Puglia, Basilicata e Calabria. Lunedì la perturbazione comincerà lentamente ad allontanarsi verso la Tunisia, favorendo così un miglioramento del tempo che coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord, mentre piogge residue, a tratti anche intense, insisteranno all’estremo Sud e Isole. Poi, in base alla tendenza attuale, per martedì è possibile un nuovo moderato peggioramento sul versante occidentale del Paese. Nei prossimi giorni le temperature, per lo più stazionarie o in leggero rialzo, oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per domenica 20 ottobre

Domenica graduali schiarite su Venezie e Toscana, con il ritorno del sole entro il pomeriggio. Nel resto d’Italia altra giornata piuttosto nuvolosa, con piogge sparse al Sud, Isole Maggiori e, a carattere più isolato, anche al Nordovest, Emilia e versante adriatico dell’Appennino Centrale; possibili, localmente, piogge di forte intensità, specie in Sardegna, Basilicata, entroterra pugliese e versante ionico della Calabria. Temperature massime in rialzo al Nordest, regioni centrali e Sardegna; in lieve calo in gran parte del Sud Peninsulare. Ventoso su gran parte dei nostri mari, per venti di Scirocco su Ionio, Basso Tirreno, Medio e Basso Adriatico, Tramontana su Ligure, Alto Tirreno e Sardegna.



Previsioni meteo per lunedì 21 ottobre

Lunedì molte nubi su medio versante adriatico, Sud e Isole, con piogge isolate su Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, entroterra pugliese, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna Orientale. Un po’ di nuvole anche nel resto d’Italia, ma con spazio per momenti soleggiati e in generale senza piogge. Temperature massime in lieve crescita in gran parte d’Italia, in generale nella norma o leggermente al di sopra.