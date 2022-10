Meteo: 20 ottobre cambio di scenario al Nord. Insiste il caldo anomalo

La lunga fase anticiclonica, caratterizzata da tempo stabile e caldo anomalo, si interromperà al Nord Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 5 di ottobre). Oggi, giovedì 20 ottobre, gli effetti di questo cambio di scenario saranno limitati ad un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali e, in misura minore, al Centro e in Sardegna, con le prime piogge sulle Alpi occidentali. Entro venerdì 21 sera le piogge si estenderanno a tutte le regioni di Nord-Ovest e alle Alpi orientali, con maggiore nuvolosità anche al Centro Italia.

La contemporanea attivazione di una ventilazione di Scirocco sui mari di ponente, darà luogo ad un rialzo termico in Sardegna, mentre al Nord le massime subiranno un calo. Nella seconda parte della giornata di sabato 22 al Nord si assisterà ad un generale miglioramento, che poi domenica 23 dovrebbe riportare condizioni di bel tempo in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per giovedì 20 ottobre

Nebbia a banchi al primo mattino su bassa Lombardia, Emilia, Umbria e Toscana, ma in graduale diradamento. Nuvole in aumento su Alpi, Nord-Ovest e all’estremo Nord-Est, con qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta. Tempo soleggiato nel resto del Paese, con qualche nuvola o velature tra Calabria e Sicilia, in serata anche al Centro e in Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e nelle zone alpine, per lo più invariate altrove e dappertutto superiori alla norma. Venti deboli, con rinforzi di Scirocco in serata sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 21 ottobre

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord, con nubi più compatte e piogge sparse fin dal mattino in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia; le piogge saranno più insistenti e a tratti intense su Alpi e Prealpi. Qualche pioggia isolata in serata anche sui rilievi del Nord-Est e sull’Appennino emiliano. Parzialmente nuvoloso nelle regioni centrali e in Campania; cielo sereno o velato nel resto del Sud e Isole.

Temperature in calo al Nord, più marcato in Piemonte e Valle d’Aosta; valori quasi invariati al Centro-Sud, punte di 27 gradi nel nord della Sicilia e fino a sfiorare i 30 gradi nella Sardegna settentrionale per effetto di venti moderati di Scirocco, in graduale rinforzo sul Tirreno e sulle Isole.